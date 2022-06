Net als in de vorige dagen eiste ook vandaag corona weer zijn slachtoffers. Gisteren trok Jumbo-Visma haar renners terug en dat gold vandaag voor Bahrain-Victorious, UAE Emirates en Alpecin-Fenix. Met een flink uitgedund peloton van 93 man en zonder klassementsleider Aleksander Vlasov ging men dus vandaag van start voor de eerste van drie pittige etappes.

De 4155 hoogtemeters die de renners vandaag voor de wielen krijgen zijn het grootste aantal van deze Ronde van Zwitserland. Met een vlakke aanvang tot halverwege de etappe, kan je dus wel spreken van een lastig tweede stuk.

KOPGROEP

Het had wat voeten in aarde, maar uiteindelijk werd er toch een vlucht van de dag gevormd: Masnada (Quick-Step), Pacher (Groupama), Thalmann (Zwitserland), Smith (BikeExchange), Pasqualon (Wanty), Denz (DSM), Oliveira (Movistar), Simmons (Trek), Van Moer (Lotto), Champoussin (AG2R) en Herrada (Cofidis).

Michael Matthews had zijn oog laten vallen op de puntentrui en dus besloot hij om alleen de achtervolging in te zetten. Waar het risico op een chasse patate aannemelijk was, slaagde de Australiër verrassend om de kopgroep te achterhalen. Een paar uur later was hij virtueel de leider in het sprintklassement dankzij twee gewonnen tussensprints.

ISRAEL-PREMIER TECH

Nadat Astana Qazaqstan Team aanvankelijk in de achtergrond het tempo bepaalde, lieten zij dat plots volledig over aan Israel-Premier Tech. De ploeggenoten van nieuwe leider Jakob Fuglsang maakten echter geen enkele haast om de kopgroep terug te halen, waardoor men voorin wist dat zij voor de winst gingen rijden.

MASNADA

Fausto Masnada liet voorin zien dat hij de sterkste in de kopgroep was. Met verschillende speldenprikken reed hij een voor een zijn kompanen uit het wiel. De Duitser Nico Denz bleek een stuggere noot om te kraken. De twee koplopers zullen geen beste vrienden worden. De Italiaan stoorde zich aan het plakken van de Duitser - op papier in de sprint de snelste van de twee - , terwijl Denz zich op zijn beurt ergerde aan de vele tempoversnellingen van de Quickstep-Alpha Vinyl-renner.

Champoussin en Herrada konden profiteren van de onmin van de twee koplopers en keerden plots terug uit de achtergrond. Daarmee had Masnada ineens nog een snelle man om mee af te moeten rekenen. Zijn humeur werd er niet beter op en na een surplace bergop deed hij nog een uitval, maar die kon op het minder steile deel van de klim makkelijk gecounterd worden door de drie anderen.

Simmons kon zich op een halve kilometer voor de finish bij de andere koplopers voegen en ging maar meteen de sprint aan. Denz en Champoussin gingen in zijn zog mee doken hem aan weerszijden voorbij. Wie als eerste de streep passeerde was niet meteen te zien, maar een fotofinish wees uit dat de zege naar Denz ging.

THOMAS

Na een eerste aanval van Maximilian Schachmann nam Daniel Felipe Martinez het heft in handen van de groep der favorieten. Hij verhoogde het tempo waardoor de groep steeds verder uitdunde. Geraint Thomas liet zien waarom zijn ploeggenoot al dat werk verricht had. Hij was duidelijk sneller dan Fuglsang en leek zelfs de benodigde seconde te pakken op de Deen, maar Higuita reed de gele trui terug in het wiel van de Welshman, die zo zijn leidende positie behoudt.

