Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de rest van de ploeg. Vooralsnog is niet bekend of ook andere renners afstappen. Adam Yates bezette in Zwitserland de tiende plaats in het algemeen klassement, op tien seconden van leider Stephen Williams. Vorig jaar eindigde de Brit als vierde in het eindklassement van de Vuelta.

Eerder op de dag kwam ook het nieuws naar buiten dat de volledige ploeg van Jumbo-Visma donderdag niet meer opstapt na een coronabesmetting. Bij Team DSM hebben Cees Bol, Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen positief getest. De Nederlandse ploeg blijft wel in de koers.

