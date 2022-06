Juist in de Ronde van Zwitserland leek Sagan weer als vanouds. De Slowaak wist zelfs de derde etappe op zijn naam te schrijven. Nu maakt de renner van TotalEnergies via Twitter bekend gisteren een positieve coronatest te hebben afgeleverd. "Ik heb geen symptomen en ik voel me goed, maar ik moet uit de koers stappen."

Hopelijk is deze besmetting snel achter de rug voor Sagan. Juist nu hij na een lastige periode weer te vinden was voorin het peloton en zelfs uitslagen begon te rijden. De Slowaak blijft één van de smaakmakers van het peloton.

De Ronde van Zwitserland blijkt een broeihaard te zijn voor coronagevallen. Al meerdere ploegen, waaronder Jumbo-Visma, stapte uit de wedstrijd. Op de startlijst van de afsluitende tijdrit in Zwitserland staan voorlopig slechts 81 namen. Ook in Slovenië steekt corona weer de kop op. Ook in de ploeg van Tour-favoriet Tadej Pogacar onstond er flink wat stress toen Mikkel Bjerg een positieve test afleverde.

