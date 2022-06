De derde etappe was een taaie voor het peloton. In de 177 kilometer koers van Aesch naar Grenchen, de wielerhoofdstad van Zwitserland, zaten een aantal pittige beklimmingen en ruim 3000 hoogtemeters.

Zes renners, waaronder de Belg Phillipe Gilbert, waagden hun kans in de vroege vlucht, maar werden ruim voor de meet ingerekend door het peloton, waardoor een massasprint gegarandeerd was.

Daarin leek de Noor Alexander Kristoff afhankelijk de beste papieren te hebben, maar hij kon het uitstekende voorbereidende werk van teamgenoot Andrea Pasqualon geen beloning geven met de ritwinst, want Sagan snelde hem op het juiste moment voorbij. Uiteindelijk werd de Fransman Bryan Coquard tweede achter de Slowaak, die door deze ritzege op achttien zege's in totaal komt in de Ronde van Zwitserland.

