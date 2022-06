Opnieuw was corona aan de orde van de dag in het peloton in Zwitserland. Nadat de afgelopen dagen meerdere renners en zelfs complete ploegen noodgedwongen de strijd moesten staken, stapten zaterdag ook Quentin Pacher en Marco Haller niet meer op.

Beste van vroege vlucht

Pinot bleek uiteindelijk de beste van de vroege vlucht tijdens de slotklim naar Malbun. De Fransman reed in de laatste twee kilometer Alexey Lutsenko uit de wielen en achterhaalde koploper Ion Izagirre.

Met een voorsprong van 25 seconden op Oscar Rodriguez kwam de Fransman van Groupama-FDJ als eerste over de streep. Lutsenko werd derde.

Klassement

In het klassement was Pinot niet meer gevaarlijk. Daarvoor ging de strijd tussen Jakob Fuglsang, Thomas en Higuita. De laatste bleek over de beste benen te beschikken. In de slotkilometers plaatste hij een succesvolle aanval. Zijn twee concurrenten keken vooral naar elkaar.

Higuita kwam op 1.19 minuut als vierde over de streep en pakte daarmee het geel over van Fuglsang. Thomas volgde op 11 seconden en heeft in het klassement nu een achterstand van slechts twee tellen op de Colombiaan.

Hiermee heeft de renner van INEOS Grenadiers perfecte papieren voor de eindwinst. Zondag is namelijk de afsluitende tijdrit in Vaduz. Fuglsang staat op de derde plaats op negentien seconden van Higuita.

