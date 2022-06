Er stapt vandaag een gedecimeerd peloton op in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Nadat gisteren Jumbo-Visma er na een positieve test al voor koos om de hele ploeg terug te trekken uit de Ronde van Zwitserland, volgden een dag later Bahrain-Victorious, UAE Emirates en Alpecin-Fenix het voorbeeld van de Nederlandse ploeg.

In totaal stapten er maar liefst 29 renners, waaronder vier renners van EF-Education en klassementsleider Aleksander Vlasov, niet meer op voor deze zesde etappe. Sinds het begin van de pandemie was dat aantal nog niet zo hoog en het is maar de vraag hoeveel uitvallers er nog zullen volgen.