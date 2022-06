Naast het Criterium du Dauphiné is de Ronde van Zwitserland ook een belangrijke wedstrijd in voorbereiding op de Tour de France. Dit is één van de laatste kansen om de puntjes op de i te zetten. Zowel voor de renners als de ploegen, de knechten en de kopmannen, de supporters en de liefhebbers.

Etappe 1

Dit jaar begint de Ronde van Zwitserland niet met een proloog, maar met een rit van 178 kilometer. Onderweg moeten de renners vier keer een lus van 45,7 kilometer afleggen. Met twee beklimmingen van 4,1km aan 4,6 procent en 2,8 kilometer aan 7,3 procent is het een echte rit voor de puncheurs. De finish ligt ook onderaan de afdaling, dus ook voor de waaghalzen is er zeker een kans.

Etappe 2

De tweede etappe is 199 kilometer lang en kent 2700 hoogtemeters. Er zijn drie gecategoriseerde klimmen, maar de weg loopt eigenlijk constant omhoog of omlaag. De finish ligt kort na de afdaling van de laatste beklimming. Ook hier is dus weer een groot scala aan mogelijkheden.

Etappe 3

Als er al een sprintersetappe zou zijn deze Ronde van Zwitserland is het de derde etappe. Wederom drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de laatste op 15 kilometer van de meet, maar met een lengte van 1,7 kilometer aan 4,8 procent zijn er zeker mogelijkheden.

Etappe 4

De vierde etappe staat in het teken van de klim vijftien kilometer van de meet. De drie kilometer lange, aan 8,5 procent gemiddeld, beklimming is ideaal om van de sprinters af te komen en met een gereduceerde groep naar de finish te rijden.

Etappe 5

Tijdens de vijfde etappe komen de renners voor het eerst een bergop aankomst tegen. Slechts twee kilometer aan 6 procent, dus ook op de macht zijn er genoeg renners die wel kansen hebben deze vijfde etappe.

Etappe 6

En dan is het tijd voor de echte bergen. De zesde etappe staat in het teken van twee beklimmingen. De Nufenenpas, 21,5km aan 5 procent, en de Moosalp, 18 kilometer aan 6 procent. De finish ligt bovenop de Moosalp. Dit is de dag waarop het klassement volledig op de kop geschopt gaat worden.

Etappe 7

De voorlaatste dag kent ook een bergop aankomst. De Lukmanierpas, 18 kilometer aan 5,5 procent, komen de renners al vroeg op de dag tegen. Vervolgens ook nog twee kortere gecategoriseerde klimmen om vervolgens het klimwerk af te sluiten bovenop de Malbun. Na 12,8 kilometer aan 8,4 procent is het wel duidelijk wie er goed is en wie er kans maakt de Ronde van Zwitserland te winnen.

Etappe 8

De beslissing voor het algemeen klassement valt in de laatste etappe. Een tijdrit van 25,6 kilometer. Door het vrij vlakke parcours een ideale dag voor de specialisten.

Deelnemers en favorieten

Vele ogen zijn gericht op Remco Evenepoel. Dat de Belg een fantastisch coureur is weten we allemaal, maar wat zijn mogelijkheden zijn in de bergen en met de druk van een klassement op zijn schouders is nog onbekend. Fysiek zit het goed, mentaal geen last meer van zijn val in Lombardije. Een tijdrit die hem perfect ligt. Die gaat mooie dingen laten zien de komende week.

Ineos trekt ook met een sterk blok richting Zwitserland. Met Adam Yates, Daniel Felipe Martínez en Geraint Thomas in de ploeg hebben ze iedere dag mogelijkheden. Ook koersen ze dit seizoen een stuk attractiever dan de afgelopen jaren en dat is alleen maar in het voordeel van de kijker.

Aleksandr Vlasov trekt voor Bora-Hansgrohe richting Zwitserland. In de Giro d'Italia hebben we gezien dat de Duitse ploeg inmiddels een volwaardig klassement kan rijden. Met Felix Großschartner, Sergio Higuita en Maximilian Schachmann als support kan de Rus best wel eens wat mooie dingen laten zien.

Thymen Arensman mag voor Team DSM een gooi gaan doen naar een goed eindresultaat. De jonge Nederlander reed een knappe Giro d'Italia. Zowel in dienst als later voor eigen kansen.

Bij UAE Team Emirates staat Marc Hirschi op de startlijst. De Zwitser heeft een tijdje wat gesukkeld met de vorm, maar in zijn thuisland is het het ideale moment om te laten zien wat zijn talent met zich mee brengt.

Waar kijk je?

Kijk alle etappes van De Ronde van Zwitserland live en zonder onderbrekingen op discovery+

