BikeExchange-Jayco liet met de tijdritoverwinningen in de Giro d'Italia al zien dat de ploeg de race tegen de klok goed in orde heeft. Ook de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen was dit weer het geval. Kristen Faulkner was de snelste met een tijd van 31 minuten en 46 seconden. Haar gemiddelde snelheid op het 25.6 kilometer lange parcours was maarliefst 48.353 kilometer per uur. Georga Williams werd tweede achter haar ploeggenoot met een tijdsverschil van 14 seconden. Georgie Baker was 1 minuut en drie seconden langzamer dan Faulkner, maar ook Baker zit in de Australische ploeg. Het materiaal, de voorbereiding en het talent is dus volop aanwezig bij BikeExchange-Jayco tijdens de tijdritten.

Lucinda Brand moest haar leiderstrui afstaan aan Faulkner. De Nederlandse werd vierde in de daguitslag. Ze staat nu vier seconden achter de Amerikaanse in het algemeen klassement. Pauliena Rooijakkers zakt met haar zevende plek in de daguitslag naar de vierde plek in het klassement. Georgie Williamse staat nu tussen de twee Nederlandse dames in.

Ad

Tijdrit van de mannen

Ronde van Zwitserland Ronde van Zwitserland | Kristen Faulkner wint tweede etappe, Bike-Exchange Jayco geeft tijdritles EEN UUR GELEDEN

De tijdrit van de mannen gaat vanmiddag over precies hetzelfde parcours. De temperatuur zal nog wat oplopen, misschien draait de wind nog wat, maar toch is het een gaaf moment om te zien wat de mannen kunnen op dit 25.6 kilometer lange parcours. Vanaf 14:15 is de slottijdrit in Zwitserland live te volgen op discovery+. Een uur later begint de uitzending op Eurosport 1.

Ronde van Zwitserland Ronde van Zwitserland | Lucinda Brand sprint gemakkelijk naar zege eerste etappe 3 UUR GELEDEN