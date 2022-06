Tijdens de beklimming van de Col des Hares (de voorlaatste van de dag) forceerde Rodríguez de beslissing. De Spanjaard van INEOS Grenadiers kreeg Woods met zich mee. Ook Nairo Quintana probeerde aan te haken, maar de Colombiaan moest de twee vooraan al snel laten gaan.

Woods explosief

Na een korte afdaling en heuvelachtig tussenstuk lag de finish bovenop de Balcère, een klim van iets minder dan 3 kilometer met een steile ontknoping. Woods bewees dat dit, ondanks zijn respectabele leeftijd van 35 jaar, nog steeds zijn terrein is. Op iets meer dan 2 kilometer van de meet zette hij de aanval in. De Spanjaard had geen antwoord.

Woods kwam als eerste over de streep, op 1.13 minuut gevolgd door Rodríguez. Vanuit de achtervolgende groep eindigde Jesus Herrada als derde voor Alejandor Valverde. Quintana finishte als achtste op 1.35 minuut.

Afsluiting

Zondag staat de vierde en laatste etappe op het programma. Het peloton koerst vanaf Les Angles naar La Dépêche du Midi. Na een heuvelachtig begin is het tweede deel grotendeels vlak. De sprinters hebben dus net als in de eerste twee etappes goede papieren. Woods verdedigt in het klassement een voorsprong van 1.16 op Rodríguez.

