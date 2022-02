Ruta del Sol | Poels klopt Lutsenko in de sprint en neemt leiderstrui over

Het was al snel duidelijk dat de Italiaan van UAE zijn koppositie in het klassement niet ging behouden. Toen Lennard Kämna het gaspedaal indrukte op de Alto de el Purche kon Covi niet volgen. Net als een groot deel van het peloton overigens. Slechts vijftien renners met goede klimbenen bleven over.

Bahrain Victorious had vier man mee en kon daarom elke aanval pareren. Toen Lutsenko ging, sprong Poels mee in zijn wiel. Het bleek de beslissing in de koers.

Sprinten om de winst

Het gat van het tweetal liep al snel op tot een halve minuut waardoor duidelijk werd dat het tweetal kon sprinten om de winst. De Nederlander bleek net iets meer kracht over te hebben en pakte knap zijn eerste zege van het seizoen. Achter dit tweetal won Mauri Vansevenant de sprint van de achtervolgende groep.

Dankzij de winst heeft Poels, met nog één lastige etappe voor de boeg, een voorsprong van tien seconden op Miguel Angel Lopez. Cristian Rodriguez is derde op 12 seconden.

