Saudi Tour | Dylan Groenewegen sprint naar eerste Nederlandse zege van seizoen

De 181 kilometerlange etappe van Tayma Hadaj Well naar Al Ula werd gekenmerkt door een harde tegenwind. De renners kwamen daardoor veel later over de finish dan gepland. Quick Step - Alpha Finyl probeerde tot driemaal toe waaiers te creëren. Dit lukte slechts ten dele. De grootste kanshebbers bleven in de groep.

Groenewegen begon de sprint in een zetel. Door zijn teamgenoot Luka Mezgec werd hij naar de kop van het peloton gebracht. De Nederlander die vorig jaar nog in de kleuren van Jumbo - Visma reed, liet zien dat hij nog steeds kan sprinten en maakte het gemakkelijk af. Groenewegen kon al voor de streep zijn overwinning vieren.

De overwinning van Groenewegen is een mooie opsteker voor zijn ploeg. Het is de eerste overwinning van Bike Exchange - Jayco dit seizoen. Ook is finishplaats Al Ula een sponsor van de Australische ploeg.

