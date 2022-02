Saudi Tour | Maxim van Gils slaat dubbelslag in veelzijdige koninginnenrit

De organisatie vergeleek de Harrat Uwayrid vooraf met de legendarische Angliru; de beestachtige klim bekend van de Vuelta. Qua stijgingspercentages is dit zeker waar. De renners moesten lange stroken van gemiddeld 12 procent bedwingen met een maximum van 22 procent.

Flinke scheuren

Toch werd de grootste slag geslagen in het eerste deel van de etappe. Net als tijdens de eerste drie etappes had de wind vrij spel in de ruim 149 kilometer lange etappe vanaf het Winter Park in AlUla. Dit keer leverde het flinke scheuren op in het peloton.



Zeventien renners bleven voorop waaronder naast Van Gils ook Danny van Poppel en een sterk blok van vijf renners van Quick-Step Alpha Vinyl. Klassementsleider Buitrago zat in groep twee op ruim een minuut achterstand.

Van Gils solo

Op de Harrat Uwayrid viel de voorste groep uiteen. Andrea Bagioli nam het initiatief en alleen Van Gils kon volgen. De Belg bleek de snelste van de twee en reed Bagioli op een steeds grotere achterstand. In de laatste acht kilometer hield Van Gils knap stand op het plateau, terwijl Bagioli terugviel in de achtervolgende groep met onder andere de rode leiderstrui.



Uiteindelijk hield Van Gils aan de meet veertig seconden over op Luka Mezgec die de sprint van de tweede groep won. Van Poppel werd vierde.



Ook in het klassement gaat de 22-jarige Belg nu aan de leiding voor Buitrago (36 seconden) en Rui Costa (48 seconden). Van Poppel is met een achterstand van 57 seconden de beste Nederlander op plaats vijf.

Laatste etappe

Zaterdag staat de vijfde en laatste etappe van de Saudi Tour op het programma. Het parcours rond AlUla is grotendeels vlak waardoor de kans groot is op een massasprint.



