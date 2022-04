Scheldeprijs | Uitgerekend Jakobsen krijgt te maken met ‘spookrijder’ tijdens sprintje

Jakobsen weet het één en ander van gevaarlijke situaties aan de finish, al behoort dat inmiddels tot een verleden en sprint hij inmiddels beter dan ooit. Gelukkig liep het dit keer wel goed af, omdat Tim Merlier (Alpecin) net op tijd in de gaten kreeg dat een frontale botsing met hoge snelheid dreigde.

Merlier sprong met fiets en al over de boarding, tussen de toeschouwers en gaf op die manier last-minute vrij baan aan de sprint om de veertiende plaats. De Belg zat nog op de boarding toen het groepje de Scheldeprijs finishte. De koers was uitgedraaid op een waaierfestijn dat het deelnemersveld uit elkaar sloeg.

Excuses

Hoe opzienbarend de actie van Merlier ook was, er kwam geen opzet bij kijken. “Ik dacht oprecht dat alle renners al waren gefinisht. Ik heb nooit iemand in gevaar willen brengen. Heb ik dat toch gedaan, dan bied ik hierbij mijn excuses aan”, reageerde de hoofdpersoon via Twitter.

Merlier werd door de UCI bestraft met een boete van zo’n 200 euro vanwege het ‘niet opvolgen van instructies van de organisator of commissarissen’.

