Spaans Kampioenschap | Toptalent Rodríguez pakt Spaanse titel

Een groepje van vijf renners glipte weg op de lastige klim in het plaatselijke rondje bij Palma de Mallorca. Deze groep bevatte de favorieten van de dag: Carlos Rodríguez, Alex Aranburu, Jesus Herrada, Roger Adrìa en Juan Ayuso. Van deze groep was Adria de eerste die moest lossen.

Door een versnelling van Rodríguez moest ook Juan Ayuso lossen. Honderd meter later moesten ook de andere twee renners de witte vlag hijsen. Op de snelle afdaling naar Palma breidde de renner van Ineos zijn voorsprong nog verder uit. Herrada kwam 51 seconden na Rodríguez over de streep.

Het Spaanse kampioenschap liet zien dat het met de toekomst van het Spaanse wielrennen wel goed zit. Van de top-vijf waren drie renners jonger dan 25 jaar.

Rodriguez rijdt niet de Tour voor Ineos. Wel zal hij zijn nieuwe kampioenstrui kunnen laten zien in de Ronde van Spanje.

De Tour de France is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+