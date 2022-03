Strade Bianche

Alaphilippe ging niet zelf onderuit, maar kon een renner van Alpecin die het ook moeilijk had, niet meer ontwijken en viel met een koprol van zijn fiets af. Het zag er pijnlijk uit voor de Fransman en dat was het ook ongetwijfeld, maar hij kon tenminste wel weer opstappen.

De valpartij was massaal, met een groot deel van het overgebleven peloton dat op de slingerende grindweg van de fiets waaide. De vraag is of het gewoon een enorme windvlaag was of dat de laagvliegende helikopter een mooi shot wilde maken en daardoor van negatieve invloed was.

Waar Alaphilippe na kort bijkomen op de fiets stapte om zijn weg te vervolgen – zonder dat hij direct veel tijd goedmaakte – werd Jumbo-Visma zwaarder getroffen.

Opgave Benoot

De valpartij betekende einde koers voor oud-winnaar en kanshebber Tiesj Benoot, waardoor Jumbo zo’n negentig kilometer van het einde na de niet-gestarte Tom Dumoulin (corona) ook zijn andere grote troef kwijt was.

Ook Victor Campanaerts en Michael Matthews moesten opgeven als gevolg van de valpartij. Richard Carapaz en Tadej Pogacar maken ondanks hun betrokkenheid bij de val nog deel uit van de wedstrijd.

