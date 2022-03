Dumoulin startte zijn seizoen in de UAE Tour en reed toen een goede tijdrit om mee te openen, maar moest tijdens de beklimmingen van diverse cols een tikje vroeg lossen. Dit zou wel eens te maken kunnen hebben met rugklachten.

Bram Tankink – vriend van Dumoulin – zinspeelde hierop in de podcast De Rode Lantaarn, maar Jumbo geeft verder geen details prijs over de absentie. Het is jammer dat de Nederlander de Strade Bianche moet overslaan, want hij had behoorlijke plannen.

Benoot

Dumoulin was van zins om samen met Tiesj Benoot de ploeg aan te voeren, maar de Belg moet het nu zelf doen in de jacht op een goed resultaat voor Jumbo. Benoot weet wat het is om Strade Bianche te winnen en dus mag er best het één en ander van de Belg worden verwacht.

Behalve Dumoulin kan Jumbo ook de troefkaart Wout van Aert niet uitspelen. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad heeft dit voorjaar andere prioriteiten. Bovendien prijkt er al overwinning in de Strade Bianche op het palmares van de Belg.

De live-uitzendingen op Eurosport en discovery+ starten om 11:30 uur, met eerst de vrouwenkoers. Vanaf 13:30 uur is het woord aan de mannen. Nick Stöpler en Iris Slappendel verzorgen het commentaar bij de vrouwen, bij de mannen zorgt het duo Jeroen Vanbelleghem/Karsten Kroon voor de vocale omlijsting.

