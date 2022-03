Wielrennen

Maar, zo weten de Eurosport-commentatoren, de Fransman is nog niet in zijn beste vorm. En dus kom je automatisch uit bij Pogacar. "Hij verschuilt zich nooit", zegt Hermsen. "Koen de Kort zei het vorige week heel treffend. Het enige waar hij niet goed in is, is in het verliezen van grote wedstrijden. Hij vreet ze allemaal op."



Vanbelleghem is het daarmee eens. "Ik zie niet in wie hem zou moeten stoppen. Ja, Alaphilippe misschien. En Alexey Lutsenko, maar die rijdt volgens mij Parijs-Nice."

Geen Van Aert

Hetzelfde geldt voor Wout van Aert. En dus is de winnaar van de Omloop het Nieuwsblad er niet bij. Vanbelleghem: "Wout heeft alleen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als doel. Daarom heeft hij het WK veldrijden al laten lopen en dat doet hij nu ook bij de Strade. Deze wedstrijden heeft hij al een keer gewonnen."



"Als je zo goed bent, ga je alleen voor de grootste koersen", vervolgt hij. "De afgelopen jaren heeft hij enorm afgezien tijdens de combinatie Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Dat wil hij dit jaar anders doen."

Kan een vluchter Pogacar wellicht nog stoppen? Hermsen denkt van niet. "Leuk dat Taco van der Hoorn er is, maar de Strade is zo zwaar... Waarschijnlijk heeft de vroege vlucht geen schijn van kans."

Van Vleuten favoriet bij de vrouwen

Bij de dames staat Annemiek van Vleuten op eenzame hoogte, verwacht Traksel. "Dat is heel vanzelfsprekend, al heeft SD Worx natuurlijk ook een sterke ploeg."



Traksel vindt het positief dat de vrouwen steeds vaker dezelfde beloning krijgen als de mannen. "Voor een koers als de Strade Bianche zou dit meer spanning teweeg kunnen brengen. Flanders Classis heeft een goede eerste stap gezet. Het zou mooi zijn als dit soort ontwikkelingen een vervolg krijgen om het gat kleiner te maken."

