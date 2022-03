In 2018 verscheen in de New York Times een artikel waar het aantal boetes voor tennissers op Grand Slams wordt geanalyseerd. De lijst maakte onderscheid tussen mannen en vrouwen en dat leverde een aantal interessante bevindingen op.

Neem nu bijvoorbeeld het aantal boetes voor het kapotslaan van rackets. Tussen 1998 en 2018 werden 646 boetes uitgedeeld aan mannen voor dit vergrijp. Hoeveel boetes kregen vrouwelijke tennissers? 99.

Zelfreflectie

Je zou wellicht verwachten dat dit grote verschil tussen mannen en vrouwen zou leiden tot zelfreflectie. Zowel bij de spelers zelf als de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de sport. Ook als we kijken naar andere overtredingen valt het gedrag van mannen op. Onbehoorlijk taalgebruik? 344-140 in het voordeel van de mannen. Gescheld? 62-16.

De laatste maand laat zien dat het probleem de laatste jaren niet kleiner, maar juist groter is geworden.

Zverev

Laten we eerst kijken naar de uitbarsting van Alexander Zverev. Hij sloeg zijn racket driemaal tegen de umpire chair. Bij een van zijn slagen raakte hij bijna het been van de Italiaanse umpire Alessandro Germani.

Daarna was het Nick Kyrgios. Ontevreden over zijn racketworp eerder in de wedstrijd, smeet hij zijn racket opnieuw naar de grond, waarna die bijna tegen de ballenjongen aanstuiterde.

Djokovic

Wat Kyrgios niet lukte, presteerde Jenson Brooksby wel in Miami. Hij smeet zijn racket tegen de baan nadat hij een service miste. Zijn racket raakte een ballenjongen op zijn benen.

Dit gebeurd allemaal na wellicht de meest beruchte woedeuitbarsting in het mannentennis. Novak Djokovic gooide in 2020 een bal richting de nek van een lijnrechter.

Helpen boetes?

Alle overtredingen werden bestraft met een boete. Maar is dat de manier om beter gedrag te bevorderen? In hoeverre heeft een multimiljonair last van een boete?

Met John McEnroe ontstond er in het tennis een ‘bad-boy cultuur’. Door zijn schreeuwpartijen groeide hij uit tot een cultheld. Met zijn uitbarstingen werd hij nog bekender dan zijn Grand Slam-overwinningen.

Sneeuwbal

Misschien hebben we dit gedrag te lang getolereerd. Misschien is de agressie als een sneeuwbal steeds groter en groter geworden. Slechte voorbeelden blijven gezet worden voor volgende generaties. We hebben het gevaar in een vicieuze cirkel te belanden.

Of zullen we proberen gewoon te tennissen. Hadden we niet genoeg aan de geweldige Wimbledon-finale tussen Roger Federer en Rafa Nadal in 2008. Sommigen denken van niet en menen dat de sport wat controverse nodig heeft. Ruzies. Woede.

Kyrgios zegt dat hij pech had dat zijn racket weg stuiterde richting de ballenjongen. Misschien ben ik niet de enige die denkt dat hij het punt mist.

