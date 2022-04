The Cycling Show | Hoe houdt Valverde het vol om op zijn 41ste nog altijd prof te zijn?

Valverde boekte meer dan 130 overwinning en vierde zijn grootste successen op Waalse bodem. En ook wel elders trouwens, met podiumplekken in alle grote ronden en het gewonnen WK van Innsbruck. Toch nadert nu langzaam het einde van een even prachtige als lange loopbaan.

“Het is mijn hoofddoel om gezond te blijven en daarna is iedere koers een doel. Niet per se om te winnen, maar om me te amuseren en de supporters een plezier te doen”, verklaart Valverde in de nieuwste aflevering van The Cycling Show.

Vuelta

“Ik ben al twintig jaar prof, maar er komt altijd een einde aan een cyclus. Genoeg is genoeg. Niet omdat mijn lichaam of hoofd dit zegt, maar omdat ik mezelf moet richten op andere zaken. Het leven gaat niet alleen over de koers. Je kunt ook op een andere manier van wielrennen genieten.”



De troef van Movistar viel vorig jaar uit de Ronde van Spanje, maar vocht zich toch weer terug om er dit seizoen eens te meer te staan. “Je moet veel goesting hebben en natuurlijk ook de conditie. Als je er niet alles aan doet, kun je niet zo lang aan de top blijven”, onthult Valverde zijn geheim. “Voor mij is trainen geen opoffering. Daarom koers ik al zo lang op het hoogste niveau.”

Passie

“Wielrennen is mijn passie. Ik begon als een jong veulen en wanneer je veel wint, krijg je motivatie. Ook als je vervolgens wint in hogere categorieën. Op een bepaald moment wordt je hobby je werk. En als je job je passie is, voelt het niet als hard werken. Het is niet moeilijk om te doen.”

Tussen de start van zijn loopbaan, lang geleden, en nu heeft de Spanjaard de sport onwijs zien veranderen. Het ene en andere tijdperk voelt als een verschil van dag en nacht. “Het wielrennen evolueert en ik vind het nu ook leuk. Er wordt anders gekoerst.”

Geen leven zonder fiets

“Iedereen is nu voor de volle honderd procent in orde, van de eerste dag tot de laatste dag. Er is geen wedstrijd meer die je gemakkelijk wint. Vroeger waren er voorbereidingskoersen, maar nu is iedereen het hele jaar rond fit. Van training tot voeding, alles wordt gemeten. Daarom is het niveau zo hoog.”

Hoewel hij straks stopt als prof, bestaat er voor Valverde geen leven zonder fiets. “Ik zal altijd blijven fietsen en van de fiets blijven houden. Ik ga het enorm missen. Ik ben mijn hele leven lang prof geweest.”

