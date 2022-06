The Women's Tour | Copponi wint sprint in een door valpartij ontregelde finale

De eerste etappe van The Women's Tour heeft nog een vrij lange tijd stilgelegen vanwege een ongeluk op het parcours voor de rensters uit. Om de hulpdiensten hier alle tijd en ruimte voor te geven werd de koers gepauzeerd en moesten de rensters wachten tot ze weer op mochten stappen. Sommige rensters zochten de warmte van de auto op, andere waren zichzelf warm aan het houden door wat danspasjes uit te proberen.

De laatste bocht

De weg was nog wat vochtig van de regen eerder op de dag en dat terwijl ook de laatste drie kilometer vrij technisch was met veel smalle bochten. Het leek allemaal goed te gaan tot de allerlaatste bocht waar het de topfavoriete Lorena Wiebes zelf was die de bocht verkeerd inschatte en als eerste tegen het asfalt ging. Meerdere rensters konden haar niet meer ontwijken en kwamen lelijk in de hekken terecht. Voor zover we konden zien stond wel iedereen weer op. Karlijn Swinkels leek er het ergste aan toe, maar kon wel op eigen benen staan.

Het podium

Clara Copponi zag haar kans schoon in de chaotische slotkilometer en pakte een mooie zege voor FDJ. Sofia Bertizzolo werd tweede en Elena Cecchini maakt het podium compleet.

