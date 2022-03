Tirreno-Adriatico | Caleb Ewan sprint naar de winst in derde etappe

Een tussensprint bergop om bonificatieseconden deed de koers verrassend ontploffen op 30 kilometer voor de meet. UAE had speciaal hiervoor het gat gedicht met de vroege vluchters.

Elitekopgroep

Tadej Pogacar pakte drie seconden en trok daarna verrassend door. Hierdoor kreeg de etappe een heuse elitekopgroep met naast de Tourwinnaar ook Julian Alaphilippe, Marc Soler en Tao Geoghegan Hart.

Het viertal pakte een voorsprong van maximaal 30 seconden, maar was niet opgewassen tegen de sprintersploegen die daarachter de krachten bundelden. Ook de klassementrenners die zich niet in de tussensprint hadden gemengd, konden daardoor opgelucht ademhalen. Onder hen Remco Evenepoel, die waarschijnlijk zijn wenkbrauwen even fronste toen hij zag dat zijn ploeggenoot Alaphlippe volop meereed in de vlucht.

Toch een sprint

Op ruim tien kilometer voor de finish was het gat gedicht en werden de treintjes gevormd voor de sprint. Hierin kwam Démare te vroeg op kop. Desondanks trok de Fransman op de klinkers goed door en reed hij Pascal Ackermann zo uit de wielen.

Ewan, die nu helemaal zelf het gat moest dichten, was de enige die er nog overheen wist te komen en zo zijn derde zege van het seizoen pakte. Het was een mooie beloning voor Lotto Soudal die onderweg het meeste werk had opgeknapt.

Kooij was goed afgezet door zijn ploeg Jumbo-Visma, maar kon in de sprint het wiel van Ewan niet houden. Na zijn tweede plaats dinsdag achter Merlier behaalde het twintigjarige Nederlandse talent nu dus plek drie. Merlier eindigde achter Nacer Bouhanni als vijfde en behield daarmee de puntentrui.

Ganna blijft aan de leiding

Filippo Ganna staat ook na woensdag aan de leiding. De Italiaan kan nog altijd leunen op zijn winst in de tijdrit. Evenepoel volgt op 11 seconden. Pogacar kroop door de gewonnen tussensprint iets dichterbij. De Sloveen staat op de derde plaats met een achterstand van 14 seconden.

De etappe van donderdag is een stuk lastiger waardoor het klassement vermoedelijk wordt opgeschud. De finish ligt bergop na een klim van 4,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent.

