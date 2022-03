Alex Dowsett was de eerste renner die een echt serieuze tijd neerzette en niet veel later dook Kasper Asgreen onder de tijd van de Brit. Toen moest Filippo Ganna echter nog aan de start verschijnen en dus zullen beide renners nooit serieuze hoop hebben gehad de eerste plek vast te houden. Deze vrees bleek gegrond want Ganna verpulverde de tijd van Asgreen.

Ondertussen was wel duidelijk dat ook Remco Evenepoel aan een erg sterke tijdrit bezig was. Bij het eerste tussenpunt was de Belg maar een paar tellen langzamer dan Ganna. In het tweede gedeelte werd het verschil wat groter, maar voor het klassement deed Evenepoel zeer goede zaken. Het Belgische supertalent pakte veel tijd op onder andere Mikel Landa, Jonas Vingegaard, Tim Wellens, Rigoberto Uran Uran.

Topfavoriet Tadej Pogacar kwam als laatste renner in actie. De Sloveen beschikt over een goede tijdrit, maar kon Remco Evenepoel niet achter zich houden. Pogacar zette de derde tijd neer op zes seconden van Evenepoel.

Thymen Arensman was de beste Nederlander met een zesde plek. De jongeling verloor 28 seconden op winnaar Ganna.

