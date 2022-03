Tadej Pogacar laat ook in de zesde etappe van de Tirreno Adriatico zien hoe goed hij is. Zijn versnelling met nog 15 kilometer te gaan sloeg direct de hoop uit al zijn concurrenten. Ze probeerden hem niet eens bij te blijven. Wel zagen we een grimas op het gezicht van de Sloveen. Is hij dan toch menselijk?

Eindklassement zo goed als gedaan

De voorsprong van Pogacar in het algemeen klassement is inmiddels een kleine twee minuten op Jonas Vingegaard. Mikel Landa volgt op 2 minuten en 33 seconden. Remco Evenepoel kent een slechte dag. De Belg moet maarliefst vier minuten toegeven op Pogacar.

