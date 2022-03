Na een even lange als onrustige aanvangsfase, waarin wel scheuren in het peloton ontstonden, maar geen vroege vlucht vrijgeleide kreeg, vond er uiteindelijk toch nog een kopgroep van maar liefst 12 renners een gat.

De namen: Benjamin Thomas (Cofidis), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Nelson Oliveira (Movistar), Warren Barguil, Clément Russo (beiden Arkéa-Samsic), Francesco Gavazzi, Vincenzo Albanese (beiden Eolo-Kometa), Valentin Ferron (TotalEnergies), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Jhonatan Restrepo (Drone Hopper) en Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl).

NIEUWE LEIDER?

Voor Benjamin Thomas bood deze vlucht mogelijk zelfs de kans om Pogacar als leider in het klassement af te lossen. Hij had al een aanval van zijn team aangekondigd, maar dat hij zo vroeg al het hazenpad zou kiezen, was alsnog een verrassing.

Daarachter nestelde Marc Soler zich met een kleine tien kilometer voor de boeg op kop van het peloton. In dienst van kopman Pogacar trok hij flink door en daarmee de groep der favorieten op een lang lint. Het moest de voorbode zijn van een aanval van de klassementsleider, maar het was zijn belangrijkste uitdager Evenepoel die als eerste aan de boom ging schudden. Hij kreeg de Sloveen en Jonas Vingegaard op zijn wiel.

GEMISTE BOCHT

De drie leken gevlogen, maar misten op volle snelheid een bocht, waar de seingevers rustig langs de weg naar de koers stonden te kijken. Vooral voor de Belg was het daarna achtervolgen geblazen, maar dankzij zijn ploeggenoot Ballerini, die was teruggewaaid uit de kopgroep, keerde ook hij terug bij de andere kleppers.

Vooraan was Warren Barguil veruit de bedrijvigste. De renner van Arkea-Samsic leek het aanvankelijk met zijn landgenoot op een akkoordje te kunnen gooien door de dagzege en leiderstrui te verdelen, maar met de versnellingen in het peloton, was die kans voor Thomas inmiddels vervlogen.

Barguil bleek die steun niet nodig te hebben en de Fransman soleerde naar de ritzege. Ook voor zijn ploeg is dit een belangrijke overwinning in de race om World Tour-licenties . De laatste winst in een World Tour-wedstrijd dateerde alweer van twee jaar geleden, toen in Parijs-Nice.

KLASSEMENT

Nadat de orde in de groep met klassementsmannen hersteld was, reden ze gezamenlijk richting finish. Richie Porte pakte met een laatste uitval nog twee seconden op de rest, die vlak achter hem over de streep kwamen.

Door het wegvallen van Filippo Ganna uit de top kon Thymen Arensman opschuiven naar een prachtige derde plaats achter Evenepoel en Pogacar, maar voor Jonas Vingegaard en Miguel Angel Lopez.

