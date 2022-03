De Tirreno finishte al zo’n 55 keer in San Benedetto del Tronto, maar voor de verandering ging het nu eens om een slotrit in lijn en niet om een tijdrit. Voor het eerst in meer dan een decennium was het slotwoord aan de sprinters.

Niet alle sprinters waren echter op de afspraak. Van Mark Cavendish en Olav Kooij werd het één en ander verwacht, maar zij gaven allebei niet thuis. Ingesloten, te ver weg, verkeerde wiel. Het totale plaatje klopte niet en zodra er iets niet klopt, wordt winnen een lastig verhaal.

Pogacar zit veilig

Giacomo Nizzolo en Kaden Groves hadden een betere uitgangspositie, maar rechts ging Bauhaus er in de kleuren van Bahrain-Victorious overheen, waarna hij zijn handen in de lucht mocht steken. De Duitser zit er altijd wel bij in de sprint en pakt zijn zeges mee, waarvan dit een heel mooie is.

De eindoverwinning van Pogacar kwam geen moment in gevaar. Er gebeurde weinig spannends meer tijdens de laatste hoogtemeters en daarna was het een kwestie van de rondjes op het plaatselijke circuit afstrepen.

Dat deed de Sloveen, die het blauw thuisbracht. Zijn voorsprong bedroeg een kleine twee minuten.

