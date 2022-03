Onze commentator vindt het mooi om te zien hoe Kooij een plekje probeert op te eisen in de elite van de sprinters. De ene keer was Tim Merlier te sterk, de andere keer was het Caleb Ewan die won Van zulke mannen mag je als neoprof het hoofd buigen, dat is absoluut geen schande.

Dat is ook de zienswijze van Kroon. “Krooij is bezig om een plek te veroveren tussen de beste sprinters van de wereld. Ze zijn nog niet bang, maar houden wel rekening met hem. Dat zegt hij zelf ook: ik voel dat ik wat respect begin te krijgen.”

Jachtluipaard van Numansdorp

“Ze weten nu ook dat hij wat kan”, vervolgt Kroon. “Hij doet mee om de zeges en is een paar keer dichtbij geweest. Prachtig om te zien.”

Ook de bijnaam van Kooij, het jachtluipaard van Numansdorp, kan op goedkeuring rekenen van ons commentaarduo.

