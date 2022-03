Merckx was, is en blijft de originele kannibaal, maar zo af en toe staat er eens iemand op die in ieder geval voor even bij hem in de buurt komt. De manier waarop Mark Cavendish qua ritzeges in de Tour de France op gelijke hoogte kwam – 34 etappe-overwinningen – voelt toch iets anders dan hoe Pogacar werkelijk huishoudt in het peloton.

“Niet Evenepoel, maar Pogacar is ‘de nieuwe Merckx’. Dat is nu wel duidelijk, denk ik”, aldus Lefevere, die nooit om een woordje verlegen zit, in Het Laatste Nieuws . Evenepoel kende een inzinking tijdens de beklimming van de Carpegna, waarna hij wegzakte in het klassement van de Tirreno-Adriatico.

Vaker lossen

“Dat Remco bergop lost, wordt door velen zo’n beetje als achtste wereldwonder gezien. Hij zal nog vaker moeten lossen in zijn leven, hoor. Feit is: iedereen die van Remco de nieuwe Merckx maakte, heeft zich schromelijk vergist.”

De verwachtingen rondom de altijd nog maar 22-jarige Evenepoel zijn standaard torenhoog en vaak weet hij het nog waar te maken ook, maar in rittenkoersen op het allerhoogste niveau, of dat nu de Tirreno is of een grote ronde als de Giro d’Italia, kent hij nog wel eens een baaldag waardoor er een streep gaat door zijn klassement.

Zo erg als de inzinking tijdens de Giro was het nu niet, vertelde Evenepoel zelf al, en hij krijgt rugdekking van zijn ploegleider. “Steile klims worden allicht nooit Remco’s beste vriendjes. Binnenkort zal moeten blijken of in Evenepoel een klassieke eendagscoureur schuilt of toch een ronderenner. Wat als hij er ook wordt afgereden in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, wat maken ze er dan van… kermiscoureur?”

Bernal

Hoe moeilijk het voor sommigen misschien ook is, Lefevere vindt dat Evenepoel de tijd moet worden gegund. “Niet ieder talent is een Bernal of Pogacar die supersnel doorbreekt. Laat ons maar rustig uitzoeken en ontdekken waar we met Remco kunnen geraken. Wij hebben geduld. Hopelijk jullie ook.”

Pogacar is op zijn 23ste al tweevoudig winnaar van de Tour de France, terwijl Egan Bernal met zijn 25 jaar ook al een goed gevulde erelijst bij elkaar heeft gefietst. Bernal was in 2019 de jongste Tour-winnaar sinds 1909.

