De vierde etappe van de Tirreno werd gekleurd door Quinn Simons, die uit was op een lange solo omdat de kopgroep hem niet snel genoeg ging. De Amerikaan reed alleen op het circuit dat drie keer werd aangedaan en hoopte vooruit te blijven, maar werd alsnog redelijk snel alweer ingerekend.

En dus was het in de finale aan de favorieten. De favorieten leken lange tijd aan elkaar gewaagd te zijn, ook omdat de laatste klim niet steil of lastig genoeg leek. Desondanks stond er geen maat op Pogacar, toen hij eenmaal aan de boom besloot te schudden.

Pogacar won zaterdag nog Strade Bianche en kon in Italië alweer juichen. En aangezien McNulty in Parijs-Nice als winnaar over de streep kwam, was het een uitstekende dag voor Team UAE. Ook nog eens omdat Pogacar de leiderstrui overnam van Filippo Ganna.

Negen seconden los

Hij koestert een voorsprong van negen seconden op Remco Evenepoel, die ook eventjes probeerde aan te vallen, maar snel werd teruggepakt. Grappig was dat achter Pogacar de tweede plaats werd opgeëist door Jonas Vingegaard, waarmee de nummers één en twee in de klassering de dienst uitmaakten.

Daar kan de lokale bevolking in Bellante nog wel eventjes over opscheppen. Opvallend was verder dat Richard Carapaz het zwaar had en al vroeg moest lossen. Carapaz verkeert duidelijk nog niet in zijn beste vorm.

