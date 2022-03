"Met de vorm was niets mis, alleen het resultaat ontbrak nog", verklaarde Merlier waarom hij niet eerder dit seizoen mocht juichen. "Het was een hectische finale, want we wisten niet hoe groot het verschil met de koplopers was."

Tirreno-Adriatico | Merlier opent zijn rekening met eerste zege, Kooij wordt tweede

Gat dichten

Gelukkig voor de Belgische renner van Alpecin-Fenix lukte het zijn ploeg om het gat te dichten, eerst met de vroege vlucht en daarna ook met Marc Soler. "Het team heeft hard gewerkt en mij daarna in de juiste positie gebracht. Hiermee is het doel voor de Tirreno-Adriatico al behaald. Nu gaan we voor meer."

De etappe van woensdag gaat over 170 kilometer, van Murlo naar Terni. Onderweg wacht het peloton een aantal pittige klimmetjes. De finale is echter vlakker, waardoor Merlier mogelijk een nieuwe poging kan wagen voor etappewinst.

