WAT MOET JE WETEN OVER DE WEGWEDSTRIJD VAN TOKYO 2020?

De de mondiale sportkalender zit bomvol. De Tour de France eindigt slechts zes dagen voordat de wegwedstrijd in Tokio van start gaat. Voor Julian Alaphilippe een reden om de Olympische spelen links te laten liggen. Ook voor de Nederlandse selectie bracht dit problemen met zich mee. Van de vijf geselecteerde renners rijden Bauke Mollema, Dylan van Baarle en Wilco Kelderman de Tour. Op 24 juli met frisse benen wakker worden is dus een grote opgave.

Wat moet je weten?

Tour de France Tour de France | Impossante solo Ben O'Connor in 9e etappe GISTEREN OM 09:24

Wat: Wegwielrennen mannen

Waar: Fuji International Speedway

Wanneer: zaterdag 24 juli 04.00 - 11.15

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Yoeri Havik

Favorieten: Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Simon & Adam Yates.

Aangezien Tom Dumoulin is geselecteerd op staat van dienst, en niet vanwege recente resultaten , stapelen de wildcards zich op voor de wegrit. In het UCI-regelement staat dat wielrenners mogen deelnemen aan meerdere onderdelen. De KNWU gekozen heeft voor Yoeri Havik als vijfde wegwielrenner. Ook heeft de 30-jarige renner van Beat-Cycling een startbewijs voor de madison. Er komt dus een extra plek vrij voor de baanwielrenners en op deze manier kan de Nederlandse sprintploeg als viertal deelnemen. Op papier hebben deze sprinters grote medaillekansen. De wielerbond heeft dus een berekende beslissing genomen.

Favorieten

Het parcours van Tokyo 2020 staat op het lijf geschreven van de vele renners die ook de Tour de France rijden. Zeker geen optimale voorbereiding voor een 244km lange eendagskoers. Uit het Nederlandse vijftal komen er drie rechtstreeks uit de Tour. Voor de Colombianen geldt dat alleen niet voor Daniel Felipe Martinez. Esteban Chavez, Rigoberto Uran, Nairo Quitana en Sergio Higuita komen vanuit Frankrijk.. De ontbrekende naam is die van Egan Bernal, zijn focus ligt op de Vuelta.

Bij de Fransen is de selectie, op het moment van schrijven, nog niet bekend, maar wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft al aangegeven niet richting Japan te gaan. Datzelfde geldt voor Romain Bardet. De Britse Selectie bestaat uit tweeling Adam en Simon Yates, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas. De laatstgenoemde is in de Tour hard op zijn schouder gevallen. Voor de Slovenen gaan Tadej Pogacar en Primoz Roglic voor de winst. Roglic is na meerdere valpartijen vroegtijdig uit de Tour is gestapt. Zo lijkt hij genoeg tijd te hebben om te herstellen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020.

Het parcours lijkt te zwaar voor Wout van Aert, maar tegelijkertijd kan je de Belg nooit afschrijven. Ook staat regerend olympisch kampioen Greg van Avermaet aan de start. Voor Remco Evenepoel is het de vraag of de focus op de wegwedstrijd of het tijdrijden ligt.

De selectie van Italië en Spanje is tijdens het maken van dit artikel nog niet bekendgemaakt.

Greg van Avermaet won de wegwedstrijd van Rio de Janeiro 2016 Foto: AFP

Nederlanderse deelnemers

Het parcours lijkt vooral een prooi te zijn voor de klimmers. De selectie van de KNWU is voor het grootste gedeelte dan ook logisch. Tom Dumoulin heeft met de Giro d’Italia en een wereldkampioenschap tijdrijden een palmares waar je u tegen zegt. De Limburger is ook Nederlandse troef voor het tijdrijden. Bauke Mollema is steeds meer omgevormd tot een klassieker renner en een rittenkaper. Het talent van Wilco Kelderman is oneindig groot en Dylan van Baarle is één van de meest waardevolle knechten van de INEOS-Grenadiers ploeg. Voor Yoeri Havik is het de bedoeling dat hij op het velodroom zijn krachten laat zien, maar ook op de Olympische Spelen kan een knecht van onschatbare waarde zijn. Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen al jaren gezet op de olympische mountainbike wedstrijd. Ondanks zijn gele succesverhaal zal de alleskunner dus niet de wegwedstrijd rijden.

Parcours

De dag begint met een neutralisatie van 10km door de straten van Tokio. Vervolgens krijgen de renners in 234 kilometer 4865 hoogtemeters voor de kiezen. In de eerste 80 kilometer fiets het peloton geleidelijk omhoog tot ze bovenop Doushi Road staan. Het ‘dak’ van 24 juli ligt na 140km koers op de flanken van Mount Fuji. Met een hoogte van 1451 is het geen Everest, maar met nog twee beklimmingen in het verschiet (Mikuni Pass en Kagosaka Pass) is het een uitputtingsslag. De finish wordt onderweg al een keer aangedaan door het peloton. Pas bij de derde passage is de eerste over de streep Olympisch kampioen

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 3,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Tour de France Tour de France | Merlier wint na etappe vol valpartijen 28/06/2021 OM 20:58