De Nederlandse vrouwen domineren al jaren het internationale wielrennen. Anna van der Breggen is zowel de wereldkampioen op de weg als in het tijdrijden. Met haar tijdrit in de Giro d’Italia Donne laat de Zwolse zien waarom zij de absolute topfavoriet is. Ze won de 11.2 kilometer lange etappe met meer dan een minuut verschil.

Annemiek van Vleuten gaat op 28 juli ook van start in de tijdrit. Bij de mannen is Tom Dumoulin de Nederlandse wildcard. Na een korte stop is de voormalig wereldkampioen weer terug in koers. Op het Nederlands kampioenschap pakte hij direct de titel van het tijdrijden. Op internationaal niveau is de wedstrijd van Tokyo 2020 zijn eerste krachtmeting.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Wielrennen vrouwen. Parcours, starttijd, favorieten, Nederlanders 07/07/2021 OM 09:30

Wat: Tijdrijden

Waar: Fuji International Speedway

Wanneer: Woensdag 28 juli 04.30 - 10.40 Nederlandse tijd

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse Deelnemers: Tom Dumoulin, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten

Favorieten: Tom Dumoulin, Filippo Ganna, Remi Cavagna, Rohan Dennis, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chloe Dygert

Favorieten

Het tijdrijden is al jarenlang een gespecialiseerde discipline binnen het wielrennen. Filippo Ganna was het afgelopen seizoen ‘the man to beat’, maar het parcours is vanwege de hoogtemeters niet op het lichaam van de Italiaan geschreven. Toch kan je Ganna nooit afschrijven, op een goede dag is hij onverslaanbaar.

Wereldkampioen tijdrijden tijdens de tijdrit in de Giro d'Italia Foto: Getty Images

Bij de Fransen is Rémi Cavagna de hardrijder van dienst. De renner van Deceuninck - Quick-Step heeft grote stappen gezet de laatste jaren. Uit datzelfde team komt Remco Evenepoel. De Belg is hard op weg zijn verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Lombardije te doen vergeten. In de Giro d'Italia had hij het lastig, maar het was een fantastische comeback na zijn zware blessures.

Ook staat Wout van Aert op de startlijst voor de Belgen. Deze alleskunner doet mee tijdens de massasprints, wint een touretappe die twee keer over de Ventoux gaat en is een van de favorieten van de tijdrit op de Olympische Spelen. Het parcours van Tokyo 2020 zou hem namelijk goed moeten liggen.

Ook past dit goed in het straatje van Tom Dumoulin. Het parcours waar de Limburger in 2017 wereldkampioen op werd stond ook bekend vanwege de heuvels. Die rit eindigde zelfs met een heuse beklimming. Rohan Dennis moet ook rekening mee gehouden worden. 2020 was niet het seizoen van de Australiër, maar in 2021 lijkt de mindset weer de juiste kant op te staan. Zijn overwinning in de proloog van de Ronde van Romandië lijkt dit te bevestigen.

Wie kan Van der Breggen verslaan

Bij de vrouwen is Anna van der Breggen de gedoodverfde winnaar. Alles minder dan goud is een teleurstelling . Op 10 mei 2020 maakte ze bekend dat het seizoen van 2021 haar laatste als prof zou zijn. Sindsdien wint de renster van SD Worx bijna alles waar ze zich op richt. De tijdrit van Tokyo 2020 is haar laatste grote doel.

Eén van de grote uitdagers voor Van der Breggen komt ook uit de Nederlandse selectie: Annemiek van Vleuten. In 2021 was de Wageningse niet zo oppermachtig als de twee jaren daarvoor. Haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen en een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik laten zien dat het met de benen wel goed zit. De resultaten bij het tijdrijden blijven wel wat steken, maar op haar beste dagen is Van Vleuten een gevaar voor de podiumplaatsen.

Chloé Dygert is de niet-Nederlandse favoriet voor olympisch goud. Tijdens het wereldkampioenschap in Italië overschatte de Amerikaanse een bocht en viel ze hard over de vangrail heen. Op het moment van de valpartij had Dygert zelfs een voorsprong op Van der Breggen. Een verschrikkelijke bovenbeenblessure betekende wel het einde van haar koers en het seizoen. Door het Amerikaanse kampioenschap tijdrijden te winnen liet Dygert wel zien weer op de weg terug te zijn.

Parcours

Het parcours van het tijdrijden ligt, net zoals de wegrit, rondom de Fuji International Speedway. De vrouwen rijden één ronde over het 22.1km lange parcours met 423 hoogtemeters, de mannen twee. Dat betekent 44.2km met 846 hoogtemeters. Het hoogte profiel verraadt dat de weg constant op en neer loopt.

Techniek

De concurrent bij het tijdrijden is de wind. De specialisten brengen uren door in de windtunnel, discussiëren over de kleinste details. Aerodynamische fietsen, helmen, pakken en zelfs sokken worden uit de kast gehaald. Alles om zo efficiënt mogelijk door de lucht heen te snijden. De verhouding tussen de luchtweerstand en het geleverde vermogen is de essentie van het tijdrijden.

