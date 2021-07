De revanche van Van Vleuten

Annemiek van Vleuten op weg naar de Olympische titel. Er kon eigenlijk niets misgaan. De beelden staan nog bij iedereen in het geheugen gegrift. Die verschrikkelijke valpartij. Hoe raar het ook klinkt, maar achteraf kunnen zeggen dat haar beste jaren daar pas begonnen.

Wat: Wegwielrennen vrouwen

Waar: Fuji International Speedway

Wanneer: Zondag 25 juli 06.00 – 10.35

Waar te zien: Eurosport 1 en Discovery+

Discovery+ Nederlandse Deelnemers: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos.

Favorieten: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Cecilie Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma, Elizabeth Deignan, Lotte Kopecky

Nederlandse deelnemers

Titelprolongatie ligt ook op de loer. Anna van der Breggen kondigde in 2020 te gaan stoppen als renster. De wereldkampioen doet echter niet aan afbouwen. Of ze nu op de wegfiets of de tijdritfiets stapt, de regenboog staat op haar shirt. Hoe het parcours er ook uit ziet, winnen behoort tot de mogelijkheden. Ook op de Fuji International Speedway krijgt de concurrentie het zwaar met de renster van SD Worx.

Demi Vollering ontpopt zich in 2021 van beloftevol talent tot kopvrouw . Ploeggenoot en wereldkampioene Van der Breggen rijdt regelmatig voor haar op kop. Dat kan maar één ding betekenen. Vollering is enorm goed. Overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en La Course laten zien dat ze klaar is voor het allergrootste podium. Nu alleen nog waar maken.

Marianne Vos is jarenlang het gezicht geweest van het vrouwenwielrennen. Op de baan, in het veld en op de weg. Niks was haar te veel. Tot haar lichaam het ineens te veel vond. Na een periode van rust, wisselende resultaten en een nieuwe ploeg heeft de alleskunner weer de goede benen teruggevonden. In aanloop naar de spelen heeft de renster van Jumbo-Visma prachtige resultaten behaald. Winst in Gent-wevelgem en de Amstel Gold Race. In La Course moest ze genoegen nemen met een derde plek.

Bij La Course stond Cecilie Uttrup Ludwig tussen Vollering en Vos op het podium. De Deense rijgt het hele jaar al podiums aan elkaar. Een grote overwinning blijft echter uit. Het kan niet lang meer duren voordat zij wel als eerste over de finish komt. Mocht het zo ver komen, bereid je dan maar voor op een fantastisch interview. Daar is Cecilie namelijk enorm goed in.

Bij de vrouwen is koers ook echt koers. Zorg er dus voor dat je op 25 juli klaar zit. De uitzending begint om 06.00 ‘s ochtends en is naar verwachting of 10.35 afgelopen. Geen wedstrijd is saai en er wordt altijd hard gestreden voor de overwinning. Dit wil je niet missen.

Parcours wegwedstrijd vrouwen

Met 137 kilometer en 2692 hoogtemeters is er een groot verschil met het parcours voor de mannen. De aanloop naar de Fuji International Speedway is vergelijkbaar. Maar waar de mannen dan nog twee extra lusjes maken met een hoop hoogtemeters blijven de vrouwen na de eerste passage op het circuit. Als de echte klimmers dus het verschil willen maken moeten ze vroeg in de aanval.

