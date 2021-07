Alle vier de rensters behoren tot de wereldtop en hebben al prachtige overwinningen op hun naam staan. Dit zijn hun belangrijkste overwinningen

Anna van der Breggen

Anna van der Breggen won in Rio goud en is nu opnieuw kanshebber Foto: Getty Images

Anna van der Breggen zet na dit seizoen een punt achter haar wielercarriere. De Olympische Spelen van Tokyo 2020 is een van haar laatste grote doelen binnen de topsport. De prijzenkast van de Zwolse puilt inmiddels uit. Slechts één prijs ontbreekt nog op het palmares van de regerend olympisch kampioen wegwielrennen: de tijdrit . Maar die is van latere zorg. Eerst de titelprolongatie op de weg.

een greep uit de overwinningen van Van der Breggen.

7 keer Fleche Wallonne

4 keer eindklassement Giro d’Italia Femme

2 keer wereldkampioenschap wegwielrennen

Wereldkampioenschap tijdrijden

2 keer Amgen Tour of California

Olympische Spelen Rio 2016

Ronde van Vlaanderen

Strade Bianche Donne

Amstel Gold Race

Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten wint La Course 2018 vlak voor een moegestreden Anna van der Breggen Foto: Getty Images

Na haar verschrikkelijke valpartij tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 kwam de Wageningse sterk terug in het peloton. Elke wedstrijd waar ze aan begon stond ze als favoriet aan de streep. Aan de motivatie zal het in ieder geval niet liggen tijdens de wegwedstrijd. Die olympische titel staat op het spel.

2 keer Boels Rental Ladies Tour

2 keer eindklassement Giro d'Italia Femme

11 etappes Giro d'Italia Femme

2 keer wereldkampioenschap tijdrijden

Wereldkampioenschap wegwielrennen

2 keer Ronde van Vlaanderen

2 keer La Course

Luik-Bastenaken-Luik

Marianne Vos

Marianne vos is in vorm Foto: Getty Images

Marianne Vos maakten jarenlang de dienst uit in het vrouwenwielrennen. In iedere discipline op ieder parcours. Sterker dan ooit teruggekomen uit een periode van vermoeidheid. het seizoen van 2021 trekt ze helemaal naar zich toe met meerdere grote overwinningen. Van het Nederlandse viertal lijkt het parcours van Tokyo 2020 het minst gunstig voor de 34-jarige alleskunner. Maar zoals Richard Carapaz liet zien is er maar een beslissende aanval nodig om de overwinning te paken.

Olympische wegwedstrijd van Londen 2012

3 keer wereldkampioenschap wegwielrennen

3 keer wereldkampioen veldrijden

3 keer Giro d'Italia Femme

30 etappes in de Giro d'Italia Femme

5 keer La Fleche Wallonne

2 keer La Course

Amstel Gold Race

Ronde van Vlaanderen

Gent-Wevelgem

Demi Vollering

Demi Vollering is 'the new kid on the block' Foto: Getty Images

Demi Vollering is 'the new kid on the block'. De pas 24-jarige renster van SD Worx brak door in het seizoen van 2021. Het talent was altijd al aanwezig, maar in de ploeg van Anna van der Breggen lijkt ze zich te ontwikkelen tot een echte kopvrouw. De regerend olympisch en wereldkampioen reed zelfs geregeld voor Vollering op kop. Op haar eerste Olympische Spelen wil ze direct indruk maken.

La Course

Luik-Bastenaken-Luik

Giro dell' Emilia

2e in Amstel Gold Race

3e in La Fleche Wallonne

2e in Brabantse Pijl

3e in Vuelta a Burgos

De olympische wegrit

Het vrouwenwielrennen gaat op zondag 25 juli om 06:00 Nederlandse tijd van start. Lees hier alles wat je moet weten over deze olympische wegrit.

