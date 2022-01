Begin 2021 maakte Dumoulin bekend dat hij voor onbepaalde tijd zou stoppen met wielrennen. Lang duurde deze pauze echter niet, want in mei van datzelfde jaar maakte Jumbo-Visma bekend dat de Limburger zijn rentree zou maken. In eerste instantie waren de resultaten niet groots, maar op de olympische tijdrit liet Dumoulin zien weer helemaal terug te zijn. Hij pakte knap zilver achter teamgenoot Primoz Roglic.

In interviews na de Spelen liet Dumoulin weten zich weer op het klassement van de grote rondes te willen richten. Veel kenners dachten dat hij na zijn comeback misschien meer voor dagsuccessen en klassiekers zou gaan, maar dat bleek niet het geval. Wel ziet Dumoulin graag dat Jumbo-Visma een andere kopman met hem meestuurt naar een grote ronde. In de podcast 'De Rode Lantaarn' vertelde Dumoulin dat hij het niet ziet zitten om de enige troefkaart te zijn, waardoor alle verwachtingen en druk op zijn schouders terechtkomen.

Ad

Tokyo 2020 | Tom Dumoulin winnaar van het zilver op de tijdrit

Wielrennen Wielrennen | “Ik ben net zo goed als Van der Poel en Van Aert” - Pidcock wil nu net zoveel succes 2 UUR GELEDEN

Tour voor Roglic

De vraag is dus wie Jumbo-Visma nog meer naar de Giro stuurt. Primoz Roglic zal zich ongetwijfeld op de Tour de France richten en topsprinter Dylan Groenewegen is vertrokken naar team BikeExchange. Wellicht dat Jumbo-Visma Wout van Aert de ruimte geeft om in de Giro voor het puntenklassement te gaan, zodat in de Tour alle ballen op Roglic kunnen worden gespeeld.

Dat Tom Dumoulin voor de Giro kiest, is niet onlogisch. De renner boekte zijn grootste successen in Italië. In 2017 won Dumoulin de Giro door Nairo Quintana en Vincenzo Nibali in de afsluitende tijdrit op grote achterstand te rijden. Daarmee werd hij de eerste Nederlander die de Ronde van Italië wist te winnen.

Giro d'Italia | De val van Tom Dumoulin

Parcours

Het parcours van de Giro d'Italia was Dumoulin de afgelopen jaren vaak op het lijf geschreven. Dit jaar is dat minder het geval. Met twee tijdritten van 9,2 en 17,1 kilometer zijn de mogelijkheden voor Dumoulin om op zijn specialiteit het verschil te maken beperkt. Bovendien staan er zes loodzware bergetappe's op het programma. De vraag is echter wat het niveau van de concurrentie zal zijn nu de Pogacar, Roglic en Bernal voor de Tour de France lijken te gaan. Lees hier een uitgebreide analyse

Giro D’Italia | Bekijk in deze video het parcours voor 2022 met start in Boedapest

Waar kijk je?

De terugkeer van Dumoulin in een grote ronde is exclusief te volgen bij Eurosport. Volg live alle etappe's op televisie of stream zonder reclame op discovery+ . Geniet vanaf 6 mei van de analyse van onze experts, de prachtige Italiaanse landschappen en de strijd om het roze in de Alpen.

Wielrennen Wielrennen | “Parijs-Roubaix absoluut niet mooiste klassieker ooit” - Traksel in Kop over kop 29/12/2021 OM 15:46