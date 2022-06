Vorig jaar werd met een welgemikte groet aan opa en oma de volledige Jumbo-Visma-trein ontspoord. Die val noopte enkele dagen later kopman Primoz Roglic zelfs tot opgeven. Zonder zijn landgenoot bleek Tadej Pogacar weinig te duchten hebben voor zijn tweede Tourzege. Hij eindigde op de Champs-Elysees zelfs met ruim 5 minuten voorsprong op nummer twee Jonas Vingegaard.

Deze Tour had de strijd moeten worden tussen de drie grote tenoren die de afgelopen jaren de grote rondes onderling verdelen. Naast de twee Slovenen boekte namelijk ook Egan Bernal successen op het hoogste podium. De Colombiaan botste op training echter met zijn tijdritfiets op een bus. Even leek zelfs het einde van zijn carrière nabij, maar de renner van Ineos-Grenadiers herstelde wonderbaarlijk snel en zit zelfs alweer op de fiets.

PARCOURS

Waar er al sprake was van een van de zwaarste Giro's in tijden, hebben de routeplanners van de Tour de France voor de 109e editie ook stevig uitgepakt. Met maar liefst zes bergettapes, zelfs zeven heuveletappes en een beruchte kasseienetappe krijgen de renners het zwaar in juli.

Voor de sprinters daarentegen zal het flink doorbijten zijn. Hun kansen liggen na de twee vlakke aankomsten in lijn in Denemarken voornamelijk pas heel laat in de ronde. Weten Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zo lang te overleven?

ETAPPESCHEMA

1 juli Kopenhagen – Kopenhagen (13 km, tijdrit)

2 juli Roskilde – Nyborg (199 km, vlak)

3 juli Vejle – Sønderborg (182 km, vlak)

4 juli Rustdag

5 juli Duinkerke – Calais (172 km, heuvels)

6 juli Lille – Arenberg (155 km, kasseien)

7 juli Binche – Longwy (220 km, heuvels)

8 juli Tomblaine – La Planche des Belles Filles (176 km, bergen)

9 juli Dole – Lausanne (184 km, heuvels)

10 juli Aigle – Châtel (183 km, bergen)

11 juli Rustdag

12 juli Morzine – Megève (148 km, heuvels)

13 juli Albertville – Col du Granon (149 km, bergen)

14 juli Briançon – Alpe d’Huez (166 km, bergen) (Quatorze juillet)

15 juli Bourg d’Oisans – Saint-Étienne (193 km, heuvels)

16 juli Saint-Étienne – Mende (195 km, heuvels)

17 juli Rodez – Carcassonne (200 km, vlak)

18 juli Rustdag

19 juli Carcassonne – Foix (179 km, heuvels)

20 juli Saint-Gaudens – Peyragudes (130 km, bergen)

21 juli Lourdes – Hautacam (143 km, bergen)

22 juli Castelnau-Magnoac – Cahors (189 km, vlak)

23 juli Lacapelle-Marival – Rocamadour (40 km, tijdrit)

24 juli Thoiry – Parijs (112 km, vlak)

PARCOURS

Net als de Giro d'Italia start ook de Tour de France dit jaar dus met drie etappes buiten de eigen landsgrenzen. De Grand Départ ligt in Kopenhagen - voor het eerst op een vrijdag, vanwege de vroege rustdag om de oversteek van Denemarken naar Frankrijk te maken -waar de renners aftrappen met een proloog van 13 kilometer om vervolgens de sprinters het te laten uitvechten in twee vlakke ritten door het Scandinavische land.

Het zal zaak zijn voor Jakobsen, Groenewegen en hun sprintcollega's om scherp te zijn in die eerste Deense etappes, want de mannen moeten terug in Frankrijk geduld betrachten voor ze een volgende kans krijgen. Na de rustdag wacht de renners namelijk een zware eerste week.

In etappe 4 van Duinkerke naar Calais staan nog vooral heuvels op het parcours, maar de volgende dag wachten de gevreesde kasseien tussen Lille en Arenberg. Op de verraderlijke steentjes schuilt natuurlijk overal gevaar en malheur kan je hier een mooi eindklassement kosten. Geen wonder dus dat mannen met ambitie deze dag ver van tevoren zijn gaan verkennen.

LA PLANCHE DES BELLES FILLES

De eerste bergetappe voert het peloton op 8 juli van Tomblaine naar La Planche des Belles Filles. Deze aankomst moest lang wachten om opgenomen te worden in een parcours van de Tour de France, maar in 2012 was het meteen liefde op het eerste gezicht. Op de flanken van deze berg vochten Chris Froome en zijn kopman Bradley Wiggins namelijk een verhitte interne strijd uit, terwijl hun echtgenotes elkaar digitaal in de haren vlogen.

Twee jaar geleden finishte hier de individuele tijdrit waarin Pogacar Roglic alsnog voorbijstak met een geweldige rit tegen de klok. Zaak dus voor Jumbo-Visma om hier de nare bijsmaak van die Tour weg te poetsen.

BIJKOMEN EN WONDEN LIKKEN

Na een tweede bergetappe van Aigle naar Châtel mogen de renners genieten van een tweede rustdag. Goede kans dat op dit moment de eerste verschillen al zijn gemaakt, valpartijen enkele grote scalpen hebben opgeëist en de slechte dagen anderen teruggeworpen hebben.

Een mooi moment dus om de schade op te nemen en eventuele wonden te likken. Zeker gezien het Alpen-vuurwerk dat in de tweede week volgt. Voor de Franse deelnemers zal vooral de rit op 14 juli weer met rood omcirkeld zijn.

ALPE D'HUEZ

Op quatorze juillet, de Franse nationale feestdag, staat namelijk de Alpe d'Huez op het programma. Reken er dus maar op dat Thibaut Pinot, Pierre Rolland - die beiden al eens juichend over de finish kwamen op deze alp - en andere Fransen met klimkwaliteiten, maar een ruime marge op de klassementsleiders hier de aanval zullen kiezen.

Ook de Nederlanders zullen op de Alpe d'Huez, die toch een beetje van ons is geworden dankzij 8 Nederlandse zeges tussen 1976 en '89 (2x Joop Zoetemelk, 2x Hennie Kuiper, 2x Peter Winnen, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse). Een mooi rijtje om een naam als Bauke Mollema aan toe te voegen.

EINDELIJK WEER SPRINTEN

Na twee heuvelritten door de Loire-streek rond Saint-Etienne mogen de sprinters dan weer eens hun duivels onderbinden. De mannen zullen tegen die tijd al een jasje hebben uitgedaan, dus ook herstelcapaciteiten gaan nu meewegen.

Met een derde rustdag aan de horizon zullen de rappe mannen echter de stal ruiken en nog een keer het onderste uit de kan proberen te halen, vooraleer ze een dagje de beentjes omhoog mogen gooien. De strijd om de groene trui zal inmiddels ook in volle hevigheid zijn losgebarsten, maar daarover later meer.

PYRENEEEN

Na de Alpen in week 2 duiken in deze slotweek de Pyreneeën op. Willen de klassementsmannen zonder een goede tijdrit marge inbouwen of achterstand goedmaken, dan is dit daar het moment voor. Daarnaast liggen in de ritten naar Peyragudes en de Hautacam ook de laatste grote punten voor de bolletjestrui te rapen. Een strijd op twee fronten lijkt hier dus zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Wout Poels raakte vorig jaar vlak voor het einde van de Tour zijn bergtrui kwijt aan de superieure Pogacar, maar is misschien - geinspireerd door het sterke optreden van Koen Bouwman in Italië - deze zomer wel uit op revanche. Op Mollema's palmares zou een bergtrui ook niet verkeerd staan. De Noord-Nederlander schuwt de aanval niet, dus misschien pakt hij dit jaar wel een mooie prijs mee.

ALLESBESLISSENDE TIJDRIT

De negentiende etappe is weer een kolfje naar de hand van de sprinters. Zij kunnen hier nog een keer hun sprinttreintjes testen voor het onofficiele wereldkampioenschap der sprinters op de Champs-Elysees.

Voor de klassementsmannen zal die dag vooral in het teken staan van overleven en krachten sparen naar de 40 kilometer lange tijdrit waarin alles beslist zal worden (als dat nog niet gedaan is). Zullen de sterke Slovenen het in Rocamadour uitmaken wie er met de gele trui vandoor gaat of kan iemand anders dit jaar verrassen?

FAVORIETEN

Tadej Pogacar lijkt een beter voorjaar gekend te hebben dan Primoz Roglic, die alle steun van Wout van Aert nodig had om de winst in Parijs-Nice over de streep te trekken, maar neemt de jongst van de twee Slovenen niet te veel hooi op zijn vork? Of deert het de nieuwe Kannibaal allemaal niet en doet hij gewoon overal waar hij komt mee om de winst?

Roglic zal hopen dat zijn landgenoot ook zwakke momenten kent. De kopman van Jumbo-Visma revancheerde zich de afgelopen jaren in Spanje, maar zal toch dromen van een zege in La Grande Boucle. Hij was er twee jaar geleden dus al dicht bij en zag vorig jaar een onoplettende toeschouwer bijna letterlijk een stok tussen zijn spaken steken.

OUTSIDERS

Naast Pogacar doen er waarschijnlijk nog twee oud-winnaars mee aan deze 109e Tour de France mee: Geraint Thomas en Chris Froome. Die laatste gaf onlangs enig teken van verbetering, maar is de laatste jaren niet meer de man die vier keer de eindzege opeiste.

Thomas heeft de hoop op een volgende zege niet opgegeven, maar hoe realistisch dat nog is. Hij gaat namens Ineos-Grenadiers namelijk niet als kopman naar Kopenhagen. Die eer valt dit keer Adam Yates en Daniel Felipe Martinez te beurt.

SUPERMAN

Een ander Colombiaanse gevaar schuilt in de gelederen van Astana Qazaqstan Team. Miguel Angel Lopez moest al vroeg opgeven in de Giro, maar hervatte inmiddels alweer de training. De Kazachse hoop zal niet alleen op hem, maar ook op Alexey Lutsenko gericht zijn. De nummer zeven van vorig jaar kwam eerder dit seizoen op hoogtestage ten val, maar ook hij is weer fit.

Bij Supermans oude team Movistar zitten traditiegetrouw ook een paar renners die hoog kunnen eindigen. Vooral Lopez' aartsvijand Enric Mas komt de laatste jaren goed voor de dag in zowel de Tour als de Vuelta, maar komt toch altijd flink te kort om het Pogacar en Roglic echt lastig te maken. Schrijf hem op voor een mooie plek in de top 10.

FRANSE HOOP

David Gaudu lijkt namens het thuisland de belagrijkste gegadigden voor een goed klassement, al mag je ook Guillaume Martin niet uitvlakken. De fietsende filosoof of filosoferende fietser reed een verdienstelijke Giro wat hem natuurlijk wel kan opbreken in eigen land.

Voor anderen zoals Pinot, Rolland, Warren Barguil en Benoit Cosnefroy lonkt eerder een rol als vrijbuiter. Zij kunnen voor mooie etappezeges in de bergen of misschien de bolletjestrui gaan. Een dark horse is Romain Bardet. Hij was goed op weg naar een hele knappe rangschikking in de Giro (zelfs de eindzege leek niet onmogelijk), toen hij ziek werd en moest opgeven.

DE NEDERLANDERS

Wat voor de Fransen geldt, kan ook gezegd worden over de Nederlandse kansen al mag je daar natuurlijk wel grotere kansen op dagzeges bij vlakke aankomsten aan toevoegen. Met Groenewegen en Jakobsen hebben we twee van de beste sprinters van het moment.

Hun grote uitdager leek een paar weken geleden Caleb Ewan, maar de kleine Australiër stelde flink teleur in Italië. Na zijn val in de eerste etappe in lijn werd het een helse ronde voor hem. Hij moest zijn meerdere meermaals erkennen in Arnaud Demare. Misschien maakt dat Sam Bennett wel tot de belangrijkste concurrent voor de twee Nederlanders. De Ier toont dit seizoen weer enigszins de power van het verleden.

En wat te denken van alleskunner Wout van Aert?

STRIJD OM HET GROEN

De Belg won in het verleden al meerdere massasprints en gaf eerder dit jaar aan zijn zinnen te hebben gezet op de groene trui. Kopman Roglic was daar echter niet zo blij mee . Hij ziet liever dat de Belg zijn kansen opoffert voor de eindzege.

Wie Van Aert zegt, moet meestal ook Mathieu van der Poel zeggen en dat gaat ook nu weer op. De eeuwige rivaal wil namelijk ook deze grote ronde uitrijden en ziet de groene trui wel zitten. Als MvdP ergens zijn oog op laat vallen, dan krijgt hij het meestal ook. Hij heeft al een roze en gele trui om dat te onderstrepen.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van La Grande Boucle op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

