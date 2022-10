Wielrennen Tour de France | Route Presentatie 11:30-13:20

De Tour de France werd in 2022 gewonnen door Jonas Vingegaard, na een mooie tweestrijd met Tadej Pogacar, terwijl Wout van Aert de Oscar voor beste bijrol opeiste. De renner van Jumbo-Visma telde voor twee en won behalve drie etappes ook de groene trui.

Er zijn wat twijfels over de deelname van Vingegaard in 2023 – de Deen kijkt ook met een schuin oog naar de Giro – terwijl Pogacar er ongetwijfeld op uit is om zijn kroon terug te pakken. Met ritten in Baskenland, Pyreneeën, Centraal Massief, Alpen en Vogezen lijken er genoeg cols in het verschiet te liggen.

Grote vraag is wie de beste blijkt. Het antwoord op die vraag volgt pas in juli 2023, maar net als vorige winter kunnen vanaf nu wel de eerste plannen voor eindwinst worden gesmeed zodra het parcours is gepresenteerd. Die presentatie staat donderdag op het programma, waarna het peloton weet waar het aan toe is.

Tour de France Femmes

Behalve bij de mannen wordt ook het parcours voor de tweede editie van de Tour de France Femmes gedeeld met de wereld. De allereerste TDFF werd zoals bekend met overmacht gewonnen door Annemiek van Vleuten. De start is dit keer naar verluidt in Clermont-Ferrand.

Grote vraag is of aan de wens van de rensters wordt voldaan met het opnemen van een individuele tijdrit.

Waar kijk je?

Kijk tussen 11:30 en 13:20 uur live naar de presentatie van de route van de Tour de France 2023. Dat kan via de stream in dit artikel of via discovery+

