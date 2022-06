De Nederlandse sprinter lijkt verguld met de selectie en zijn belangrijke positie daarin: "We hebben een sterke ploeg, de beste steun die ik nodig heb", citeert het social media-team de Amsterdammer in hun aankondigingstweet.

Er zijn deze Tour de France weinig kansen weggelegd voor de sprinters. Groenewegen zal het liefst in een van de twee vlakke etappes in Denemarken zijn rekening willen openen, zodat hij met vertrouwen tevreden naar de laatste dagen kan toewerken.

Puncheur Michael Matthews zal waarschijnlijk op de zwaardere aankomsten uitgespeeld worden, terwijl Luke Durbridge - gisteren nog tweede in het Australisch kampioenschap tijdrijden - in de race tegen de klok voor een mooie uitslag zal gaan.

Simon Yates is de belangrijkste naam die ontbreekt in de selectie. De Brit was uitstekend gestart aan de Giro d'Italia, maar kwam in de vierde etappe ongelukkig ten val en moest enkele dagen later zelfs opgeven. De broer van Adam is dus nog altijd niet fit en moet zich richten op doelen later in het seizoen.