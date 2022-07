Ganna won elf van zijn laatste vijftien tijdritten, pakte vorige week zijn derde nationale titel tegen de klok en is op dit onderdeel tweevoudig wereldkampioen. Dat alleen al is voldoende om de Italiaan tot favoriet van de openingstijdrit in Kopenhagen te bombarderen.

Schijfremmen

Ad

Wiggins weet echter op welke fiets Ganna van start gaat en dat vergroot zijn kansen aanzienlijk. De Brit won tien jaar geleden zelf twee etappes op een Pinarello Bolide TT, waarmee hij drie jaar later ook het werelduurrecord vestigde. Ganna gaat nu met een soortgelijk model van start. Het grote verschil is echter dat de Italiaan schijfremmen heeft.

Wielrennen Tour de France | Bradley Wiggins legt uit waarom Filippo Ganna de favoriet is voor het eerste geel 2 UUR GELEDEN

"Ganna heeft zijn team na de nationale kampioenschappen verteld dat hij met schijfremmen in staat is om later te remmen. Daarmee is zijn fiets sneller", geeft Wiggins een logische uitleg.

Tour de France | "Ik wil mijn benen laten spreken" - Filippo Ganna over kansen op gele trui

Aerodynamischer en lichter

"De achterkant van zijn fiets heeft een nieuwe zitbuis om de schijfremmen mogelijk te maken. Door de liggende achtervorken is de fiets ook aerodynamischer. Bovendien heeft hij grotere banden en 28 millimeter buizen", vervolgt Wiggins die daar aan toevoegt dat de fiets desondanks lichter is. "Ganna vindt dat hij met deze fiets beter kan sturen. Dat is essentieel op het parcours in Kopenhagen."

"Het is niet een hele technische tijdrit", weet de voormalig Tourwinnaar. "Maar wel één waarbij het belangrijk is om veel snelheid te behouden in de bochten. Het derde en laatste deel bij de haven is het lastigst qua bochten. Het is een tijdrit voor een echte specialist."

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | De Tour kijk je van de eerste tot de laatste kilometer op Eurosport en discovery+ 3 UUR GELEDEN