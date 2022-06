Er liggen in deze 109e Tour de France weinig kansen in het verschiet voor de sprinters. Toch hoopt Lotto-Soudal in hun strijd tegen degradatie op de nodige punten van hun topspurter Caleb Ewan.

Ronde van Turkije | Ewan verslaat Philipsen en Van Poppel in lastige sprint

Ad

Vijf grote rondes achter elkaar loodsten Jasper De Buyst en Roger Kluge hun Australische teamgenoot richting sprint, maar in de onlangs gepresenteerde selectie van de Belgische ploeg zijn beide renners niet opgenomen.

Wielrennen Tour de France | Deze renners staan aan de start van de Ronde van Frankrijk EEN UUR GELEDEN

LEGE HANDEN

Al voor de afgelopen Giro d'Italia moest er van de vertrouwde volgorde afgeweken worden, omdat De Buyst geblesseerd verstek moest laten gaan. Of het aan diens afwezigheid lag of niet, maar Ewan vertrok na 12 etappes met lege handen uit de Italiaanse rittenkoers.

Datzelfde gold overigens ook voor de grote ronde die het drietal daarvoor reed, maar toen moest Ewan na een valpartij al na vier etappes opgeven.

RvAMV | Ewan rondt ploegenspel fantastisch af en sprint naar tweede zege van seizoen

De onlangs aangetrokken Reinardt Janse van Rensburg wordt de nieuwe lead-out van Ewan en ook de Belgen Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Frederik Frison zullen een rol spelen in de nieuwe sprinttrein.

KITTEL

In deze Tour de France liggen er dus niet veel kansen voor de sprinters en de kansen die er zijn liggen vroeg in de drie weken. In Denemarken staan namelijk twee vlakke etappes op het programma. Juist in het begin van de Ronde zal de onervarenheid de sprinttrein opbreken verwacht Marcel Kittel.

"Je kunt een sprinttrein trainen, maar die hectiek kan je niet simuleren. Snel winnen is altijd belangrijk", zegt de Duitse oud-sprinter tegenover Sporza, "maar dat geldt helemaal voor deze Tour. Na de eerste week is het wachten tot etappe 19.

EIGEN DING

Toch denkt Kittel niet dat Ewan kansloos is: "Ewan kan heel goed positioneren. Misschien moet hij zich door zijn teamgenoten laten afzetten en in de laatste twee kilometers zijn eigen ding doen."

De grootste uitdager van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen lijkt dus niet in optima forma te starten aan de Tour.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Tour de France | BikeExchange-Jayco mikt op snelle benen van Groenewegen en Matthews, geen Yates EEN UUR GELEDEN