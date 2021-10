Als de Tour voor de mannen zondag 24 juli finisht, begint het pas voor de vrouwen. Een peloton van 22 ploegen rijdt door hartje Parijs om de Tour Femmes af te trappen. Als de Tour voor vrouwen net zo groot wordt als bij de mannen – en waarom ook niet? – heeft het vrouwenpeloton er de belangrijkste wedstrijd van het jaar bij.

De Tour Femmes is sowieso alvast de koers met de grootste spaarpot, want er wordt 250.000 euro aan premies uitgekeerd. Dat is niet direct op het niveau van de mannen, absoluut niet zelfs, maar wie weet hoe snel de spaarpot in de toekomst kan worden vergroot als blijkt dat de Tour Femmes zoals verwacht in de smaak valt.

Uitdagend parcours

Het kan niet anders of dertien jaar na het ter ziele gaan van de Tour Féminin is het vrouwenwielrennen een nieuwe kroonjuweel rijker. Aan het parcours van 1029 kilometer zal het in ieder geval niet liggen. Er wordt vanuit Parijs koers gezet naar de champagnestreek en de Vogezen, met onder meer een beklimming van de Grand Ballon (1336 meter hoogte).

De Grand Ballon is het hoogtepunt, afgezet in meters, maar bij lange na niet de enige uitdaging. Zo staan er in de etappe naar Bar-sur-Aube afwisselend gravelstroken en cols op het programma, gevolgd door een rit over maar liefst 175 kilometer. Dat is nog langer dan de wegrace op het afgelopen WK in Leuven. Bepaald vlak is het niet…

Slotweekend van formaat

Hopelijk zijn de benen daarna nog steeds goed, want het slotweekend liegt er niet om met zoals aangestipt de Grand Ballon en daags later (zondag 31 juli) de tocht naar de top van La Planche des Belles Filles. Die aankomst van zowel de etappe als de Tour Femmes is geen toeval, eerder symbolisch. Mannen en vrouwen rijden dezelfde bijzondere en zware klim.

De vrouwen strijden om alle bekende truien. Net als bij de mannen. De klassementsleidster draagt de gele trui en verder wordt groen, wit en de bolletjestrui uitgereikt. Ook is er een prijs gereserveerd voor de beste ploeg en meest strijdlustigste renster.

Waar kijk je?

De Tour de France Femmes wordt net als alle andere vrouwenkoersen het hele jaar door live uitgezonden door Eurosport en discovery+ . De rechten zijn verworven tot en met de editie van 2025.

