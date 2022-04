Het shirt bestaat uit een combinatie van de werken van Rembrandt, Vermeer en Van Gogh. 'The Masterpiece', zoals het ontwerp heet, wordt deze zomer gedragen door zowel de mannen- als de vrouwenploeg van Jumbo-Visma.

Door de werken van deze drie grootmeesters te laten scannen met kunstmatige intelligentie ontstonden er een aantal patronen waar de designers van AGU mee aan de slag konden. Ook is het shirt tijdelijk te koop voor de fans van Jumbo-Visma.

We zien tegenwoordig steeds vaker speciale ontwerpen op shirts verschijnen. Vooral tijdens de grote rondes is dit een mooi moment om marketingtechnisch op beeld te verschijnen. Het meest opvallende shirt tot nu toe is waarschijnlijk die van EF Education.

De ploeg ging in de Giro d'Italia van 2020 een samenwerking aan met Palace Skateboards. Het meest opvallende stuk? De tijdrithelm die op een eend leek.

De speciale kleding van EF Education Foto: Eurosport

