Veel is anders, maar de gele trui blijft natuurlijk ‘gewoon’ geel. De trui wordt vanaf nu wel vervaardigd door een andere fabrikant, namelijk Santini. Opvallend wordt genoeg wordt het meest prestigieuze object in de Franse zomer vanaf nu gestikt door de Italiaanse buren.

Er zijn wel meer aanpassingen. Zo start de Tour niet volgens traditie op een zaterdag, maar staat de tijdrit in Kopenhagen al voor de vrijdag op het programma. Dit is gedaan om het peloton vervolgens de mogelijkheid te bieden om op een extra rustdag versneld af te zakken richting meer vertrouwde omgeving. Eerst een stukje Frankrijk, gevolgd door een Belgisch uitstapje.

Brug

De tijdrit in de Deense hoofdstad wordt uiteraard vooraf gegaan door de ploegenpresentatie. Die vindt plaats in de bekende tuinen van Tivoli. Een andere bijzonderheid op Deense bodem is dat het peloton een brug over moet met een lengte van maar liefst 17,5 kilometer. Als het waait – en daar wordt voor gevreesd tijdens het Deense drieluik – dan gaan we nog wat beleven.

Alsof de openingsweek nog niet gevarieerd genoeg is, staat er nog veel meer op stapel. Wat te denken van elf kasseienstroken van bij elkaar opgeteld meer dan twintig kilometer onderweg naar Arenberg? En ook is er een aankomst bergop. Niet zomaar eentje. De klim is naar Planche des Belles Filles en wordt net als in 2019 onverhard verlengd naar de Super Planche.

Granon

Er staan in totaal zes bergritten ingetekend, waarvan vijf met finish bergop. De Vogezen worden vervolgens verruild voor de Alpen, maar niet voordat er een uitstapje naar Zwitserland is gemaakt. Lausanne en Aigle worden aangedaan. In Aigle zetelt vast niet geheel ontoevallig het hoofdkantoor van de UCI, maar daarna is het eindelijk een volledig Frans feestje.

De drie Alpenritten zijn kort van afstand, maar intens qua uitdaging. Zeer intens. De elfde etappe, met passages van de Télégraphe, Galibier en aankomst bovenop de Col du Granon is kandidaat voor de titel koninginnenrit. De eerste en enige finish op de Granon tot dusver was in 1986. Alsof het allemaal nog niet genoeg is, volgt op Quatorze Juillet de gang naar Alpe d’Huez.

Hautacam

Dan hebben we het nog niet over de slotweek gehad. Dan komen de Pyreneeën aan bod, met nog eens twee aankomsten bergop. Het peloton wordt uitgedaagd om via een uitgebreid voorpgroramma koers te zetten richting het vliegveld Peyragudes en een klim naar de Hautacam. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat de Alpe d’Huez en de Hautacam in dezelfde Tour zijn opgenomen.

Parijs komt daarna op de kalender (24 juli) snel dichterbij, maar in de praktijk moet eerst nog een tijdrit van veertig kilometer worden afgelegd. Die kan nog wel eens beslissend blijken te zijn. De strijd tegen de klok heeft wel eens langer geduurd, maar de laatste jaren was vaak juist sprake van kortere tijdritten. Een eenzame tocht van veertig kilometer vond de organisatie dit keer blijkbaar passend.

Wie ook die tijdrit afvinkt, mag zich na 3328 kilometer opmaken voor de finish op de Champs-Élysées. Eurosport is uiteraard alle 3328 kilometer van de partij.

