Hoewel Van Vleuten na enkele minuten het gat wist te dichten, was haar boodschap aan haar rivalen duidelijk bij de finish.

"Ik ben een renner die van fair play houdt. Zoals je zag in de mannenrace tussen Vingegaard en Pogacar (De Deen wachtte op Pogacar in etappe 18 na diens van in de afdaling). Ik vond dat geweldig. Overwinningen worden nog waardevoller door fair play. Misschien zien andere teams het niet zo, maar ik ben erg blij om in een team te zitten waar je eerlijk wilt winnen", zo legde de Nederlandse uit.

Ad

De 39-jarige benadrukte dat het niet de eerste dubieuze actie was tijdens de vrouwentour op de slotdag: Ik was teleurgesteld dat sommigen het tempo opvoerden. Misschien moeten ze vaker naar de Tour de France bij de mannen kijken, want winnen met fair play is de beste manier om te winnen."

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Trots op wat we neergezet hebben" - Rousse kijkt met tevredenheid terug 20 UUR GELEDEN

Alsnog de beste

Echter, noch haar fietswissels, noch het gedrag van de concurrentie veranderde iets aan de superieure triomf van de renster van Movistar. Van Vleuten maakte het in de slotetappe geweldige af dankzij een solo-overwinning op de Super Planches des Belles Filles.

Met haar triomf in de Tour de France Femmes brengt de Nederlandse ook aardig wat geld binnen voor Team Movistar. Ruim 59.000 euro van de in totaal door de Spaanse formatie verdiende 62.000 euro komt op het conto van de Olympisch kampioene.

Tour de France Femmes | Van Vleuten wint de Tour op de Super Planche ondanks vier (!) fietswissels

WAAR KIJK JE?

La Vuelta begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Na drie ritten in Nederland vertrekt de Vuelta-karavaan richting Spanje. Met discovery+ mis je geen moment van de laatste grote ronde van het jaar!

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Trots op wat we neergezet hebben" - Rousse kijkt met tevredenheid terug 20 UUR GELEDEN