Van 1984 tot 2009 werden meerdere etappekoersen gereden die als vrouwelijke Ronde van Frankrijk werden gezien. Deze droegen namen als de Tour de France féminin, de Tour de la CEE féminin, de Tour de cycliste féminin en La Grande Boucle féminine. In eerste instantie waren de kalender en de etappes grotendeels gelijk aan die van de mannen, maar in 1989 bleek dit niet meer rendabel.

Ad

Naarmate de jaren vorderden, werd het steeds lastiger om genoeg sponsoren aan te trekken en werd de race almaar kleiner en kleiner. Er waren zelfs jaren dat er helemaal niet gereden werd en in 2009 werd de stekker eruit getrokken.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | De eerste editie kijk je natuurlijk van start tot finish live op discovery+ EEN UUR GELEDEN

Wedergeboorte

Uiteindelijk ontstond in 2014 La Course, na inspanningen van onder anderen Marianne Vos. Dit was een eendaagse koers die gereden werd op de laatste dag van de Tour de France voor mannen. Nu is er voor het eerst in lange tijd echter weer een echte Ronde van Frankrijk voor vrouwen.

Het vrouwenwielrennen groeit enorm de laatste jaren en dat ziet men bijvoorbeeld terug in het prijzengeld dat bij veel klassiekers inmiddels even hoog is als bij de mannen. Het was dan ook zeker tijd dat de Tour de France Femmes een comeback maakte.

Het parcours

De parcoursbouwers hebben voor een spectaculair en gebalanceerd parcours gezorgd in de eerste editie van de vernieuwde Tour de France Femmes. De eerste twee etappes zijn volledig vlak. Eerst wordt een circuit in Parijs meerdere malen gereden vanaf de Eiffeltoren naar de Champs-Élysées en de dag erna ligt de finish in Provins.

Daarna volgen twee heuveletappes. Na de etappe naar Épernay zal de gele trui vermoedelijk een paar nieuwe schouders vinden, maar dat betekent niet dat de leidster op haar lauweren kan rusten. Het zal een grote uitdaging worden om in de vierde etappe stand te houden, als we een Franse versie van de Strade Bianche voorgeschoteld krijgen met grote stukken onverharde weg en veel steile klimmetjes.

Tour de France | Dit is het parcours van de allereerste vrouwenronde in 2022!

La Super Planche des Belles Filles

Hierna volgt wederom een vlakke etappe als het peloton koers richting de Vogezen zet. Een heuveletappe naar Rosheim leidt vervolgens het zware slotweekend in. Dit slotweekend bestaat uit twee zware bergetappes die de beslissing in deze Tour de France Femmes zullen brengen.

De eerste rit gaat naar het skistation Le Markstein, nadat eerst de Petit Ballon, de Col du Platzerwasel en de Grand Ballon bedwongen moeten worden. Met een top op 1.336 meter is dit meteen het dak van deze Tour. Op zondag 31 juli wordt de Tour afgesloten met een spectaculair toetje. De rensters finishen op La Super Planche des Belles Filles en dus zal de definitieve beslissing van deze Tour de France Femmes pas in de laatste kilometers vallen.

Favorieten

Het Nederlandse vrouwenwielrennen is al jaren van een zeer hoog niveau en dus komen de favorieten ook in deze koers weer uit ons land. Vooral Annemiek van Vleuten lijkt op voorhand de uitgesproken topfavoriete, nadat ze eerder dit jaar als de Giro d'Italia voor vrouwen wist te winnen. Van Vleuten is zeker bergop sterker dan wie dan ook en zal door het hele peloton gevreesd worden.

Haar grootste concurrent kom misschien wel uit eigen land in de vorm van Demi Vollering. Vollering won vorig jaar La Course en kan ook goed bergop rijden. Het is echter de vraag of Vollering de lange klimmen op de laatste dagen kan overleven. De Nederlandse heeft wel het voordeel dat ze bij Team SD Worx over uitstekende helpers beschikt.

Tour de France | Portret Demi Vollering

Vos outsider

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Mavi Garcia, Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig, die ondersteund wordt door de sterke Marta Cavalli. Een andere outsider blijft altijd Marianne Vos, al lijkt het slotweekend ook voor haar te zwaar.

Als dit het geval is kan Vos altijd nog haar geluk beproeven in de sprintetappes en de dagen dat heuvels op het programma staan. In de sprints zal de concurrentie vooral komen van Lorena Wiebes, Emma Norsgaard en misschien speelt Jumbo-Visma in de volledig vlakke etappes wel de kaart Coryn Labecki in plaats van Vos. Daarnaast is Marta Bastianelli erg sterk en natuurlijk moet er rekening gehouden worden met wereldkampioen Elisa Balsamo.

Voor de vrouwen die voor dagsucces willen gaan zijn genoegen kansen deze Tour. In dat geval kijken we vooral naar vrouwen als Chantal van den Broek-Blaak, Grace Brown, Elise Chabbey, Marlen Reusser en natuurlijk de Belgische troef Lotte Kopecky.

Iris op de motor

In de Tour de France voor de mannen zagen we legendes Bradley Wiggins en Alberto Contador op de motor achter het peloton aanrijden. In de Tour de France Femmes zal deze rol vertolkt worden door Iris Slappendel. Zij zal haar expertise delen vanaf de motor.

Waar kijk je?

Waar kijk je? Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

Tour de France Femmes Tour de France Femmes | "Interessante koers met een mooie opbouw" - Annemiek van Vleuten EEN UUR GELEDEN