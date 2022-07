Tour de France Femmes

De motivatie om te winnen zat er altijd al in bij Marianne, zo vertelt Anton Vos over zijn zus: "Van kleins af aan wilde ze de jongens al verslaan. Vaak lukte dat ook."

Vos blijft vaak bescheiden en nuchter bij haar overwinningen, maar na het pakken van de gele trui waren er toch emoties te bekennen bij de veelwinnares.

Maar elke overwinning is belangrijk voor Marianne volgens haar broer: "Elke overwinning die ze pakt, of dat nou in Nederland is bij een criterium of hier in de Tour de France, betekent veel voor haar. Maar deze gele trui betekent echt heel veel voor haar."

