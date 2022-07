Tour de France Femmes

In de etappe vanaf Reims over ruim 133 kilometer zat het venijn in de staart. Met meerdere korte steile klimmetjes vlak achter elkaar waren er dinsdag serieuze kansen op kleine tijdsverschillen.

Scherprechter

De rensters met de minste klimbenen gingen er een voor een af, waardoor een uitgedund peloton begon aan de eerste echte scherprechter van de dag, de Côte de Mutigny. Vlak daarvoor hadden zij vluchter Alena Amialiusik teruggehaald.

Bij de versnelling van Ashleigh Moolman, in dienst van Demi Vollering, moest Vos er vanaf. Profiteren kon de Nederlandse renster van SD Worx niet, want vlak na de top ging ze tegen de grond, net als Liane Lippert.

Groepen komen samen

Moolman, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Mavi Garcia en Annemiek van Vleuten bleven hierdoor in de finale onverwacht alleen vooraan over. Daarachter sloot Vollering aan bij de achtervolgende groep, met onder anderen Vos, Katarzyna Niewiadoma, Kristen Faulkner en Ludwig. Lippert, een van de favorieten voor de dagzege, kwam er na haar val niet meer bij.

Omdat de samenwerking in de groep gele trui beter was, kwamen de renners vooraan weer samen. Hierdoor begonnen elf koplopers aan de steile Mont Bernon, op ruim vier kilometer van de meet.

Van Vleuten lost

Toen Niewiadoma aanzette, viel de groep uit elkaar. Het was opvallend dat ook Van Vleuten niet mee kon. De topfavoriete kon uiteindelijk echter, net als de rest van de groep, vlak voor de sprint weer aansluiten.

De punchaankomst in Epernay was een kolfje naar de hand van Ludwig. Niewiadoma ging als eerste aan, Vos kwam er overheen, waarna Ludwig met een explosieve aanzet de leiding overnam en wegreed bij de rest.

Gele trui

Vos moest genoegen met de tweede plaats en behield haar leidende positie in het klassement. Na drie etappes heeft ze zestien seconden voorsprong op nummer twee Persico.

Van Vleuten had duidelijk geen goede benen en kwam als tiende binnen, twintig tellen na Ludwig. In het klassement kijkt ze nu tegen een achterstand aan van 1:14 minuut op Vos.

