Tour de France Femmes

Van Vleuten voelde zich een paar dagen niet helemaal lekker tijdens de Tour, maar de Nederlandse geeft nu aan dat ze zich weer normaal voelt. "Opgelucht is denk ik het goede woord. Als ik wakker word voel ik me weer als vanouds. Gisteren en eergisteren voelde ik me ook al prima, maar het is fijn dat dat nu achter de rug is."

"We bekijken de koers dag per dag. En dan maakt het niet uit of het vlak, heuvelig of het een grindetappe is. De sleutel is om gefocust te blijven."

"De eerste zes dagen in deze koers heb ik niks te winnen en alles te verliezen. In de laatste twee etappes kan ik winnen. Ik hoop dat ik dan mijn beste vorm kan laten zien. Ik heb niet hele beste dagen tot nu toe gehad, dus ik weet niet zeker hoe de vorm gaat zijn, maar wat ik wel weet is dat ik elke dag beter wordt."

