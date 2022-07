Het bestaat eigenlijk niet dat de Tour de France voor mannen het hoogtepunt is op de wielerkalender, terwijl de vrouwen het alweer een tijdje zonder moeten doen. Koersen als Grande Boucle Féminine en La Course (2014-2021) kwamen en gingen, maar dit wordt vanaf 2022 rechtgezet, met de introductie van de Tour de France Femmes.

Er is een mooie route gevonden door de Vogezen en de achtdaagse rittenkoers wordt uitgezonden door Eurosport en discovery+ . Het vrouwenpeloton start zondag de 24ste, voordat de mannen de Champs-Élysées opdraaien, onder de Eiffeltoren, waarna elf rondjes worden verreden op het circuit tussen de Arc de Triomphe en het Louvre-museum. Het echte werk begint op maandag, als de mannen gefinisht zijn.

Start onder de Eiffeltoren

Of de vrouwen nu starten onder de Eiffeltoren, sprinten in Épernay, de Franse versie rijden van de Strade Bianche, colletjes verteren of serieus klimwerk voor de kiezen krijgen in het slotweekend… je bent, zoals altijd met vrouwenwielrennen, aan het goede adres bij Eurosport en discovery+ ! Net als bij de mannen wordt er gestreden om de gele trui, groene trui, witte trui en bolletjestrui.

We zijn er live bij als het peloton opstapt in Parijs en van de overige etappes wordt uitgebreid verslag gedaan, met dagelijks zo’n 2,5 uur aan livebeeld en voor- plus nabeschouwingen met The Breakaway vanuit The Cube. Je ziet Annemiek van Vleuten (winnares van de Giro Donne), Demi Vollering, Marianne Vos en Lorena Wiebes plus al die andere Nederlandse rensters dus écht volop in actie.

Iris Slappendel op de motor

Om het helemaal af te maken, stapt Eurosport-expert Iris Slappendel acht dagen lang op de motor om vanuit de buik van het peloton verslag te doen. Geniet je van de bijdragen van Bradley Wiggins? Precies dat is wat Slappendel ook gaat doen. ‘Brad on a bike’ wordt simpelweg ‘Iris on a bike’!

Het commentaar tijdens de Tour de France Femmes wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos. Stöpler is kenner van het vrouwenwielrennen en Van den Bos maakt al enkele jaren als actief renster deel uit van het peloton. Van den Bos verdedigt de geel-zwarte kleuren van Jumbo-Visma en is op de hoogte van de laatste ins en outs.

Waar kijk je?

Na de klassiekers en de Giro Donne is discovery+ ook jouw thuis voor de allereerste Tour de France Femmes. Eurosport draagt het vrouwenwielrennen een warm hart toe en daar hoort tussen 24 en 31 juli natuurlijk het uitzenden van de vrouwen-Tour bij. Het commentaar wordt verzorgd door Nick Stöpler en Jip van den Bos, terwijl Iris Slappendel tijdens de acht etappes zorgt voor updates vanaf de motor.

