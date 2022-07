Tour de France Femmes | “Dit is een droom die uitkomt” - Van Vleuten na zegetocht in gele trui

De 39-jarige Van Vleuten klampte in de eerste dagen aan ondanks ziekte en wist dat ze in het weekend pas hoefde te pieken, toen de serieuze cols opdoemden in de Vogezen. Zo gezegd, zo gedaan. Het bedachte plan kon ‘gewoon’ uitgevoerd worden. En werd uitgevoerd.

Kers op de taart was de winst van Van Vleuten op de Super Planche des Belles Filles. “Dit is een droom die uitkomt. Winnen in het geel, bergop, wow! Om hier solo te arriveren, was de beste manier. Het was geen gemakkelijke klim, het was geen gemakkelijke week, zelfs vandaag was het niet gemakkelijk.”

Van Vleuten moest vanwege pech meerdere keren van fiets wisselen en eventjes besloot SD Worx het peloton zelfs in gang te trekken precies toen ze achterop was geraakt. Maar Van Vleuten kwam terug. Stiekem was het natuurlijk ook nooit de vraag of het wel goed kwam. Natuurlijk kwam het goed.

Gele trui

“Ik ben er trots op dat ik de eerste winnares ben van de Tour de France Femmes”, reageert Van Vleuten als wordt aangestipt dat ze zichzelf in de geschiedenis heeft gefietst en de gele trui voor altijd van haar is. “De Tour terug op onze kalender en ik als eerste winnares, dat is top.”

“Ik hoop dat dit de start is van iets groters en dat de Tour de France Femmes de komende jaren groter en groter wordt. Dit is een mijlpaal. Hopelijk volgen er nog veel meer van dit soort grote koersen.”

Van Vleuten won in korte tijd zowel de Giro Donne als de Tour de France Femmes en waar ze zich na het winnen van haar eerste grote ronde van 2022 nog een beetje moest inhouden, is dat er nu niet meer bij.

IJs en pizza

“Ik wil dit geweldige gevoel lekker laten inzinken. De vreugde was zaterdag al groot, maar je moet de focus houden en kunt nog niet te veel feest gaan vieren… Vanavond kan ik wel lekker uit mijn dak gaan.”

“Ik ga alleen maar pizza en ijs eten en een goed feestje vieren met het team dat hier ter plekke is. Het is altijd maar door en door, soms moet je ook voluit vieren. Dat ga ik vanavond doen. Eindelijk hoef ik eens niet aan morgen te denken.”

