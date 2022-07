Voor het eerst sinds 2009 - toen de Tour de Frances Femmes nog ‘La Grande Boucle féminine’ heette - staat er een meerdaagse ronde door Frankrijk voor vrouwen op het programma.

Voorheen was 'La Course' een eendaagse ronde tijdens de slotdag van de Tour de France voor mannen. Die vond dan plaats op de beroemde Champs Élysées. De laatste jaren veranderde het parcours echter ieder jaar. Zo fietsten de rijdsters in 2019 door de heuvels van het Zuid-Franse Pau en werd er in het jaar daarop werd La Course verreden langs de Franse zuidkust in Nice.

Dit jaar zijn er maar liefst acht etappes waar de rensters zich op stuk kunnen bijten. De koers trapt traditioneel af met een sprintetappe op de Champs Élysées over 82 kilometer maar gedurende de week trekt het peloton oostwaarts en komt het steeds meer heuvels en bergen tegen, met de slotetappe met aankomst op de Planches des Belles Filles als ultieme climax.

De route van de Tour de France Femmes. Foto: Eurosport

Nederlandse deelneemsters

Voorlopig staan er maar liefst 26 Nederlanders aan de start in Parijs, verdeeld over twaalf teams.

Parkhotel Valkenburg levert de meeste Nederlandse rensters af. De Limburgse ploeg neemt Femke Gerritse, Quinty Schoens, Mischa Bredewold, Anne van Rooijen en Femke Markus mee naar Frankrijk.

Daarnaast staan er zondag ook een aantal gerenommeerde rensters aan de start. Zo gaat Lorena Wiebes samen met ploeggenote Charlotte Kool voor Team DSM op jacht naar etappezeges, zijn Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij de kanonnen van Trek - Segafredo en gaat Demi Vollering, de winnares van La Course vorig jaar, samen met Chantal van den Broek-Blaak strijden voor Team SD Worx.

Ook Marianne Vos is voor Jumbo-Visma van de partij. De 35-jarige Nederlandse zal de eerste etappe al maanden dikgedrukt in haar agenda hebben staan, want in 2014 was ze op de Champs Élysées de snelste. Vos is behoort tot een rijtje van vier Nederlandse rensters die zegevierden in Parijs.

Stilte rond Mackaij

Of er een 27e Nederlandse deelneemster van de partij is als het peloton van start gaat in de Franse hoofdstad in nog onzeker.

Floortje Mackaij zou namelijk gaan starten voor Team DSM in Frankrijk, maar een coronabesmetting die ze opliep tijdens de Giro Donne gooit vooralsnog roet in het eten.

De Giro Donne diende voor Mackaij als voorbereiding op de Tour de France Femmes, maar door de besmetting liggen de plannen voor deelname voorlopig in de koelkast. Team DSM heeft ook nog geen uitsluitsel gegeven over het lot van de geboren Woerdense.

Dit voorjaar eindigde Mackaij als zesde in Parijs-Roubaix, maar volgens haar zelf had er meer ingezeten. Elisa Longo Borghini, teamgenote van Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij bij Trek - Segafredo, kwam uiteindelijk als eerste over de streep in 'De Hel van het Noorden.'

Andere Nederlanders

Naast de hierboven genoemde namen doen er nog een sloot Nederlanders mee aan de Tour de France Femmes. De gehele Nederlandse deelneemsterslijst is hieronder te zien.

Pauliena Rooijakker - Canyon//SRAM Racing

Marit Raaijmakers - Human Powered Health

Thalita de Jong - Liv Racing Xstra

Jeanne Korevaar - Liv Racing Xstra

Sabrina Stultiens - Liv Racing Xstra

Silke Smulders - Liv Racing Xstra

Charlotte Kool - Team DSM

Lorena Wiebes - Team Dsm

Riejanne Markus - Team Jumbo-Visma

Karlijn Swinkels - Team Jumbo-Visma

Marianne Vos - Team Jumbo-Visma

Demi Vollering - Team SD Worx

Chantal van den Broek-Blaak - Team SD Worx

Ellen van Dijk - Trek - Segafredo

Shirin van Anrooij - Trek - Segafredo

Maaike Bogaard - UAE Team ADQ

Femke Gerritse - Parkhotel Valkenburg

Quinty Schoens - Parkhotel Valkenburg

Mischa Bredewold - Parkhotel Valkenburg

Anne van Rooijen - Parkhotel Valkenburg

Femke Markus - Parkhotel Valkenburg

Ilse Pluimers - AG Insurance - NXTG Team

Eva van Agt - Le Col - Wahoo

Marjolein van 't Geloof - Le Col - Wahoo

Maike van der Duin - Le Col - Wahoo

Yara Kastelijn - Plantur-Pura

